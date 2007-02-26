⭐️CASHOUT.BIZ - ввод/вывод крипты Киев-Украина-офиc⭐️

Додано: Вів 11 чер, 2019 12:26

Добрый день форумчане, трейдеры, инвесторы! А также те, кто любит торговать криптой в свое удовольствие, или покупать на перспективу, с верой в туземун. А он, мы уверенны, неизбежен ))

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Наш обменный пункт физически находится: Украина, г.Киев, Подол, в историческом центре.ввод = вывод в нал USD/EUR/UAH = офисввод = вывод на карты укр банков в UAHОсновные средства связи:Viber: +380734273163WhatsApp: +380734273163Telegram @cashoutbizbtcГарантировано добавляйтесь в контакты на нашемРаботаем с Понедельника по Пятницу с 10:00 до 18:00(если надо, можем задержаться ::)), выходные: Суббота и Воскресенье(возможна работа по договоренности и необходимости ;D).