Додано: Нед 09 лис, 2025 23:56

Shaman написав: я виходив ще з того, що оскільки курс керований - то девал має бути таким, щоб все одно було дохідно вкладатися в ОВДП. я виходив ще з того, що оскільки курс керований - то девал має бути таким, щоб все одно було дохідно вкладатися в ОВДП.

Shaman написав: ви змішуєте різні речі. коли іде такий кратний девал - це зажди шок. а ніколи не приходила в голову думка, що кратний девал - наслідок штучного тримання в попередні періоди. тому, якщо не йти за ринковими методами, то рано чи пізно стаються шокові... ви змішуєте різні речі. коли іде такий кратний девал - це зажди шок. а ніколи не приходила в голову думка, що кратний девал - наслідок штучного тримання в попередні періоди. тому, якщо не йти за ринковими методами, то рано чи пізно стаються шокові...

Shaman написав: ця логіка хибна. по-перше, ознака рівнозваженого курса - це близький до нуля торговий баланс тоді. й головне - чому в нас зараз збільшуються ЗВР - через допомогу? це не ринкова ситуація. ця логіка хибна. по-перше, ознака рівнозваженого курса - це близький до нуля торговий баланс тоді. й головне - чому в нас зараз збільшуються ЗВР - через допомогу? це не ринкова ситуація.

Shaman написав: девал та інфляція пов'язані речі, вони корелюють - якщо в нас є драйвер інфляції - це драйвер й девалу девал та інфляція пов'язані речі, вони корелюють - якщо в нас є драйвер інфляції - це драйвер й девалу

Это разве что верхняя планка девала. Чтобы народ не рванул из ОВГЗ в валютный кэш. Но не нижняя.Какая разница шок или нет? Надо, значит надо. Только бы понять почему. Методы пока что формально рыночные, т.е. прямой фиксации курса административными методами нет. Есть управляемость, ну так кто сказал, что рынок должен быть совсем уж диким?А вот тут что считать рынком. Их же два довольно косвенно связанных: товарный и валютный. Валютному пофигу на торговый баланс. Он строится на спросе/предложении исключительно валюты. А она совсем не обязательно происходит исключительно от торговли товарами. Вот у нас сейчас специфическая ситуация, когда на валютный рынок вливается громадное количество предложения не от экспорта. Но в плане чисто валютного рынка чем она не рыночная? Товарный рынок сам по себе тоже, вроде, работает, как рынок - по каким ценам равновесно выходит, по таким и торгуют.А я как раз считаю, что корреляция совершенно не обязательна. Одним из поводов инфляции может быть девал, но это только частный случай. А если цена хлеба поднимается в два раза (это инфляция) потому, что, грубо говоря, его производители теперь половину своего времени бесплатно занимаются производством танков для внутреннего употребления и хлеба стало в два раза меньше, то с чего бы чисто от этого фактора нацвалюте девальвироваться при самом диком рынке? На валютном (да и на внешнеторговом) рынке ведь ничего не меняется. Ревала при этом тоже не будет, разумеется. Просто жизнь в стране станет в два раза дороже, что у имеющих доходы в нацвалюте, что для зарабатывающих в иностранной. Другой вопрос, что по этому фактору кажется, что у нас должно бы было основное произойти в 2022м, а дальнейшая инфляция уже происходит больше за счёт чего-то другого...