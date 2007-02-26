⭐️CASHOUT.BIZ - ввод/вывод крипты Киев-Украина-офиc⭐️
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 07 жов, 2019 09:33
Работаем по направлению обмена Capitalist к USD. ==Покупаем:
комисия -4%
==Продаем:
комисия +2%
На сегодня у нас такие курсы: ==Продать нам криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия -3%
> 1000 USD: комиссия -1%
==Купить у нас криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия +3%
> 1000 USD: комиссия +1%
В телеграм канале ежедневное обновление текущих курсов - подписаться Новости криптовалют от Cashout.biz у нас в Блоге Сайт: Cashout.biz Телеграм: @cashoutbizbtc
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Повідомлень: 64
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:51
Работаем по направлению обмена Capitalist к USD. ==Покупаем:
комисия -4%
==Продаем:
комисия +2%
На сегодня у нас такие курсы: ==Продать нам криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия -3%
> 1000 USD: комиссия -1%
==Купить у нас криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия +3%
> 1000 USD: комиссия +0.5%
В телеграм канале ежедневное обновление текущих курсов - подписаться Новости криптовалют от Cashout.biz у нас в Блоге Сайт: Cashout.biz Телеграм: @cashoutbizbtc
SupportCashout
Повідомлень: 64
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 09 жов, 2019 11:06
Работаем по направлению обмена Capitalist к USD. ==Покупаем:
комисия -4%
==Продаем:
комисия +2%
На сегодня у нас такие курсы: ==Продать нам криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия -3%
> 1000 USD: комиссия -1.5%
==Купить у нас криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия +3%
> 1000 USD: комиссия 1к1/1to1
В телеграм канале ежедневное обновление текущих курсов - подписаться Новости криптовалют от Cashout.biz у нас в Блоге Сайт: Cashout.biz Телеграм: @cashoutbizbtc
SupportCashout
Повідомлень: 64
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:15
Работаем по направлению обмена Capitalist к USD. ==Покупаем:
комисия -4%
==Продаем:
комисия +2%
На сегодня у нас такие курсы: ==Продать нам криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия -3%
> 1000 USD: комиссия -1%
==Купить у нас криптовалюту:
< 1000 USD: комиссия +3%
> 1000 USD: комиссия +0.5%
В телеграм канале ежедневное обновление текущих курсов - подписаться Новости криптовалют от Cashout.biz у нас в Блоге Сайт: Cashout.biz Телеграм: @cashoutbizbtc
SupportCashout
Повідомлень: 64
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
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