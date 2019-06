Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:43

Ув. Администрация форума, имейте уважение к себе, к порталу finance.ua и к форумчанам!



Закройте пожалуйста ветку Александра Охрименко, т.к. этот человек пропагандирует против Украины во всех телеканалах и "Киселев шоу" в России. Если нужны доказательства - могу выложить записи с Россия24 с его участием.



Спасибо!



Форумчаней прошу поддержать!

The life is short and the bandwidth of the world is limited.