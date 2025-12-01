RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 18:51

Re: Еміграція, заробітчанство

Хомякоид написав:
  Прохожий написав:последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)
ну а вы пишите, пишите )))


А що це таке ЗП в ЦНАПі ?
Заробітна плата ?
Закордонний паспорт же
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:14

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  Прохожий написав:последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)
ну а вы пишите, пишите )))


А що це таке ЗП в ЦНАПі ?
Заробітна плата ?
Закордонний паспорт же


Значить навели порядок таки нарешті.
Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:34

  Хомякоид написав:
Значить навели порядок таки нарешті.
Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест.

Кому він зараз потрібний?
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 20:15

Зато ІД картку малому літом мусив, через Документ робити. В ЦНАП анріал було зарегитись онлайн.
Bolt
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 20:20

  Bolt написав:Зато ІД картку малому літом мусив, через Документ робити. В ЦНАП анріал було зарегитись онлайн.


В Німечині прийшов підписав документи, через місяць забрав разом закордоний паспорт і ID картку.
Два документа за два заходи. Непогано.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 20:43

  flyman написав:Кому він зараз потрібний?

Ну, як завжди - у флаймана класне запитання на тему дня.

Не хворів би він на економічні дослідження - "Як саме лежати на канапі та попердювати зранку до вечора" - а пішов би на роботу - наприклад, кваліфікованим підсобником на будівництво в Бучі чи в Ірпені - та мав би не так, як рік тому - 1000 гривень на день роботи, а вже 1500 гривень на день - то мав би щастя.
А так пише зранку до вечора і з вечора до ранку на цьому форумі...
Ще й на гілці до якої НІКОЛИ не мав, не має та в найближчі 1/2 сторіччя не матиме ніякого відношення...
І все - без оплати...
Класне запитання:
  flyman написав:Кому він зараз потрібний?

Ну нікому, ми це і раніше знали...
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 21:02

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  Прохожий написав:последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)
ну а вы пишите, пишите )))


А що це таке ЗП в ЦНАПі ?
Заробітна плата ?
Закордонний паспорт же

В Польщі в аеропорту роблять тимчасовий ЗП прямо перед вильотом за 30 зл. якщо забув свій. Б - бюрократія. Є ще М-обиватель типу дії, там багато плюшек, що цікаво доступний громадянам і біженцям, а іноземцям які не біженці - недоступний.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 21:04

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
Значить навели порядок таки нарешті.
Коли я був в Україні до 2015 року оформити закордоний паспорт був ще той квест.

Кому він зараз потрібний?

Насправді потрібний, всі хто шарить роблять навіть два.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 21:23

  Прохожий написав:последний кейс оформление нового ЗП в ЦНАПе, без всяких сит и прочей ***** занял 15 минут примерно при цене дешевле чем в ДП документ(что то около 20 ойро если не ошибаюсь)
ну а вы пишите, пишите )))

У нас ЗП можно в аэропорту сделать перед вылетом, если кто-то забыл или не имел. Не знаю, правда, за 15 минут или за 20.
