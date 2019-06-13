В "Укравтодорі" відзвітували за ямковий ремонт.
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" заявили, що на ремонт українських доріг необхідно 59 років.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 чер, 2019 20:33
В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" заявили, що на ремонт українських доріг необхідно 59 років.
Додано: Суб 15 чер, 2019 20:38
Re: В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг.
Если бы крали меньше, то может бы и в два раза сократили срок, но больше всего меня убивает состояние одной из главных дорог которая соединяет центра и запад Умань-Винница-Хмельницкий-Тернополь-Стрый. То что между Тернополем и Стрыем это же просто тихий ужас
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:14
Laven-у. Неловко как-то спорить и выбирать в видах говна, но поверьте, то, что вы видите между Тернополем и Стрыем - это автобан, по сравнению с, например, дорогами между Мелитоплем и Херсоном, или Бердянском и Пологами или Николаевом и Кривым Рогом.
Додано: Нед 16 чер, 2019 14:41
59 лет, ерунда по сравнению с вечностью. Страны после войны восстанавливались за 5-10 лет, тут на сраные дороги 59 лет.
Напрягают уже эти все со справками.
Додано: Нед 16 чер, 2019 15:51
Просто надо убрать налог на дороги с топлива на 59 лет. Пусть строят за бабки инвесторов а потом уже будут драть с народа на содержание. А так пока бабло льется рекой, только успевай осваивать, дорог не будет и через 100 лет.
Додано: Нед 16 чер, 2019 16:26
Не правильно написано. Нужно так - Весь Укравтодор посадить на 59 лет.
|