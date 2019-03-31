Газпром пропонує Україні «нульовий варіант» врегулювання судових спорів.
Дивися повний текст Газпром розповів, на яких умовах готовий проводити переговори з Нафтогазом.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 20:55
Газпром розповів, на яких умовах готовий проводити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром розповів, на яких умовах готовий проводити переговори з Нафтогазом.
Додано: Вів 18 чер, 2019 20:55
Ух ты, как запели. :mrgreen:
Ну для начала хорошо было бы честно выплатить долг Нафтогазу, нет?
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:14
Где принудительное взыскание? За целый год ни копейки не нашли по Европам?
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:03
нечем отдавать это раз, во-вторых Россия не та страна, которая вообще отдает долги, может только брать не возвращая или насильно отбирать и утверждать при этом, что плохо лежало. Как бы прикопаться не к чему, но и честности в отношениях нет.
Додано: Сер 19 чер, 2019 07:51
Ну и что ,ждем зимы и затем сделают все что случилось с Тимошенко? Или же ума хоть чуть наберемся. Договариваться нужно в любом случае,чем раньше тем лучше.
Додано: Сер 19 чер, 2019 09:57
ПАО ГАЗПРОМ
Консолидированный баланс на 31/3/2019
(в миллиoнaх Doссийских рvблей)
Денежные средства и их эквиваленты l 053 729
Как видите, худо бедно 16 млрд. долларов ан счетах Газпрома есть.
Вот только отдавать их никто не собирается. Вернее, их не дадут Украине, а вот акционеры на каждую акцию получат 14-40 после уплаты налогов - вдвое больше, чем год назад
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