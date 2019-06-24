Таку думку озвучили опитані експерти ринку нерухомості.
Дивися повний текст Експерти розрахували, за яких умов попит на \"житлове\" кредитування почне зростати.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:38
Експерти розрахували, за яких умов попит на "житлове"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти розрахували, за яких умов попит на \"житлове\" кредитування почне зростати.
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:38
"Украинцы будут больше пользоваться ипотечным кредитованием, если банки снизят ставки. " - да он просто гений! Долго данные для анализа собирал и рассчеты делал?
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:31
Re: Експерти розрахували, за яких умов попит на "житлове"...
8% годовых будет норм как в педерации
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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