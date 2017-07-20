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Актуальны ли именные акции и
сертификат "КИЕВСКАЯ РУСЬ"

Актуальны ли именные акции и сертификат "КИЕВСКАЯ РУСЬ"
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:12

Актуальны ли именные акции и сертификат "КИЕВСКАЯ РУСЬ"

Добрый день.У нас в семье остались бабушкины сертификаты акции.Мы не знаем что с ними делать. Посоветуйте. Сертификаты выданы 1994 году.
elena_serdyuk_87
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:51

Re: Актуальны ли именные акции и сертификат "КИЕВСКАЯ РУСЬ"

только для коллекционеров
https://besplatka.ua/obyavlenie/imennoi ... mds-ffbec7
vladislavlvov
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