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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18133181341813518136
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 19:21

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Ответ Минюста не очень умный.
До того, чтобы законодательно запрещать слова, мы ещё не дошли.
А то, что в польском, литовском, словацком, ... используется слово "жид", так то у них. Различия исторически сложились.
"В современном украинском языке, несмотря на исторические региональные особенности Запада, слово «жид» сегодня воспринимается абсолютным большинством населения как оскорбительное и ксенофобское, аналогично русскому языку. В академических словарях оно четко зафиксировано с пометой «бранное» или «устаревшее, пренебрежительное»."

негативний контекст слово "жид" мало виключно в російський мові. й відповідно лише тому це потрапило в українську мову на територіях, які були в складі російської імперії/срср. слово "єврей" теж потрапило до нас з російської мови. враховуючи побажання єврейських громадян України, то так, можна це слово не вживати. але ще раз - це лише через російський вплив
вікіпедія
Євре́йська автоно́мна о́бласть — автономна область Російської Федерації, входить до складу Далекосхідного федерального округу. Адміністративний центр — місто Біробіджан. Межує на півдні з Китаєм, на заході — з Амурською областю, на сході — з Хабаровським краєм. Утворено 28 березня 1928 року
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И что сказать хотели своей исторической справкой и опытом своей роты?


у вишу (мореходке) навчалось багато іноземців, і ставлення до них було гарне, ніякої зневаги (бо попередили з першого дня навчань), те саме і до нацменшин, і у вишу , і в ЧМП і в британських/німецьких компаніях (з нами на судні на coast працювала бригада драйверів з Гані: називали їх ганійцями або драйверами, ні чорними, ні ніграми)

а радянській армії -було як на зоні(інколи не ясно де краще)-чуркі, жиди, тупі молдовані, хохли, кацапи, бульбаши, звери

все залежить від командира частини(або і вище)

у нас був один вітя п**ов(з ростову на дону), намагався стати паханом у взводі(каже я кмс з боксу), то йому у відповідь, якщо хоч кого пальцем
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після закінчення перебрався в москву і живе там досі
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 20:34

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Ответ Минюста не очень умный.
До того, чтобы законодательно запрещать слова, мы ещё не дошли.
А то, что в польском, литовском, словацком, ... используется слово "жид", так то у них. Различия исторически сложились.
"В современном украинском языке, несмотря на исторические региональные особенности Запада, слово «жид» сегодня воспринимается абсолютным большинством населения как оскорбительное и ксенофобское, аналогично русскому языку. В академических словарях оно четко зафиксировано с пометой «бранное» или «устаревшее, пренебрежительное»."

негативний контекст слово "жид" мало виключно в російський мові. й відповідно лише тому це потрапило в українську мову на територіях, які були в складі російської імперії/срср. слово "єврей" теж потрапило до нас з російської мови. враховуючи побажання єврейських громадян України, то так, можна це слово не вживати. але ще раз - це лише через російський вплив
Да хоть через чей вплив.
Какое отношение это имеет к обсуждаемому вопросу?
Сегодня это слово у нас имеет явно негативный оттенок.
Будем обсуждать внаслідок чого? И обсуждать отмазку Минюста?
Только "можна це слово не вживати"? Но "можна і вживати"?
Поддержите Мирошниченко и Фарион?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 20:35

  Shaman написав:


негативний контекст слово "жид" мало виключно в російський мові. й відповідно лише тому це потрапило в українську мову на територіях, які були в складі російської імперії/срср. слово "єврей" теж потрапило до нас з російської мови. враховуючи побажання єврейських громадян України, то так, можна це слово не вживати. але ще раз - це лише через російський вплив
негативний контекст тільки росіян а українці ні погроми, ні гайдамацької різанини не робили? :lol: а нічого, що чєрта осєдлості була на українських землях?
Це з якої радості ми маєм враховувати якісь побажання? Можем не вживати а можем і вживати смотря від контексту розмови. Тим більше, що вони самі по відношенню до своїх вживають
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 20:40

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И что сказать хотели своей исторической справкой и опытом своей роты?


у вишу (мореходке) навчалось багато іноземців, і ставлення до них було гарне, ніякої зневаги (бо попередили з першого дня навчань), те саме і до нацменшин, і у вишу , і в ЧМП і в британських/німецьких компаніях (з нами на судні на coast працювала бригада драйверів з Гані: називали їх ганійцями або драйверами, ні чорними, ні ніграми)

а радянській армії -було як на зоні(інколи не ясно де краще)-чуркі, жиди, тупі молдовані, хохли, кацапи, бульбаши, звери

все залежить від командира частини(або і вище)
...........
Всё равно не понятно, к чему был тот пост.
Когда вы служили в армии (в какие годы)?
В конце Союза "коммунисты"(по крайней мере, руководство) давно забыли идеи коммунизма. Во многих отношениях, в т.ч. и по нац. вопросу. Хотя на словах всё было "чинно-благородно". Возрождение национализма сильно помогло последующему развалу Союза.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В конце Союза "коммунисты"(по крайней мере, руководство) давно забыли идеи коммунизма.
Але залишились парторги які цю гнилу ідею підтримували на плаву ще 20 років в совку і тримають в надії до неї повернутись 35 років в Україні.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 21:11

  ЛАД написав:...
В конце Союза "коммунисты"(по крайней мере, руководство) давно забыли идеи коммунизма. Во многих отношениях, в т.ч. и по нац. вопросу. Хотя на словах всё было "чинно-благородно". Возрождение национализма сильно помогло последующему развалу Союза.

давайте вже як вас вчили - "рост национального самосознания привел к распаду империи" ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 21:14

Є кілька причин

  yanyura написав:
глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ограничениях по всему полуострову (пряма мова тимчасового гауляйтера).

Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.

О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

https://t.me/Aksenov82/9733

Мадяр теж виконує ваше прохання.
(Обережно - ненормативна лексіка, хоча ні, це нормальна лексіка московитів !)




Є кілька причин лоскотати тестикули тигра
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 21:21

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
В конце Союза "коммунисты"(по крайней мере, руководство) давно забыли идеи коммунизма. Во многих отношениях, в т.ч. и по нац. вопросу. Хотя на словах всё было "чинно-благородно". Возрождение национализма сильно помогло последующему развалу Союза.

давайте вже як вас вчили - "рост национального самосознания привел к распаду империи" ;)
до розпаду імперії привело ослаблення вертикалі влади та корупція на місцевому рівні. А національна самосвідомість вже вторинна. Спочатку має бути етап нахомячення капіталу а вже потім ріст нацсвідомості. Тому націоналізм порошенка чи зеленського закономірний, а для безродних космополітів для яких всеодно в якій державі і на якого пана працювати це не раціонально.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 21:29

націонал-буржуа

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
В конце Союза "коммунисты"(по крайней мере, руководство) давно забыли идеи коммунизма. Во многих отношениях, в т.ч. и по нац. вопросу. Хотя на словах всё было "чинно-благородно". Возрождение национализма сильно помогло последующему развалу Союза.

давайте вже як вас вчили - "рост национального самосознания привел к распаду империи" ;)
до розпаду імперії привело ослаблення вертикалі влади та корупція на місцевому рівні. А національна самосвідомість вже вторинна. Спочатку має бути етап нахомячення капіталу а вже потім ріст нацсвідомості. Тому націоналізм порошенка чи зеленського закономірний, а для безродних космополітів для яких всеодно в якій державі і на якого пана працювати це не раціонально.

Для націоналізму (класичного націонал-буржуа), потрібно щоб більшість населення проживала в містах, а в Україні хіба що це Донбас. Але він чомусь виявився трохи не в потрібному напрямі націоналістичним.
Як так?
Підказка: "Краще бути першим у галльському селі, ніж другим у Римі"(с)(тм)
flyman
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