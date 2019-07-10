Бездіяльність поліції м.Черкаси чи змова з місцевими криміна

Саме такі думки приходять у голову людей які на протязі з 2017-2018 роках постраждали від шахраїв які пограбували понад 100 осіб у Черкассах за допомогою карток ПриватБанку. Ми вже знаємо цю популярну схему, але злочинці її вдосконалили, та перейшли на новий рівень. Вони не грабували аби кого, а обирали своїх друзів, та родичів, співробітників та знайомих, та в свою чергу їхніх родичів. Вони отримували левову частину інформації про жертв безпосередньо спілкуючись та товаришуючи, прикидаючись друзями, та колегами. Після кількох виступів постраждалих по українським телеканалам справи таки об’єднали і назначили головною слідчою Ходосовську Ольгу Валериївну. На той час злочинці були відомі. Доказів по справі зібрано більш ніж достатньо. Навіть самі постраждалі доклали не мало зусиль та дуже допомагали слідству. Але справу почали затягувати і відкладати у довгий ящик. На запити до головного управління люди отримували стандартні відписки. Слідчі не відповідають на телефони, а шахраї розгулюють вулицями Черкас, та посміхаються вам у вічі. Що це? Чи співробітники поліції покривали весь час злочинців не об’єднуючи справ з однаковими ознаками злочину щоб не визивати галасу? Чи вони вже стягнули «штраф» у свої кишені зі злочинців та пообіцяли що справа загубиться на полицях архивів? Чи може злочинці так зухвало діяли знаючи що їх прикриває «своя людина» у поліції? Поки що це загадка для усіх. Але добре що ми знаємо шахраїв у лице…
УВАГА ШАХРАЇ! Старушко Ольга Володимирівна 1988 р.н. та Поліщук Віталій Володимирович 1978 р.н.
Уважно придивіться у ці обличчя. Можливо це ваш колега по роботі, або батько чи мати які водять дітей у дитячий садок чи школу разом з вашими дітьми. Так! У цих людей є діти, але це їх не зупиняло йти на злочини та шукати легкої наживи. Цілі сім’ї втратили свої власні та кредитні кошти! Молоді люди, їхні колеги по роботі, військові та багато інших. Вже пройшло півтора року з моменту коли поліція обіцяла заарештувати цих шахраїв, але щось або хтось заважає це зробити. Будьте обережні.