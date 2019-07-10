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фінансові ринки та послуги / Фінансові афери та кримінал / Бездіяльність поліції м.Черкаси

чи змова з місцевими криміна Бездіяльність поліції м.Черкаси чи змова з місцевими криміна + Додати

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на тему Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.

Додано: Чет 11 лип, 2019 10:56 Бездіяльність поліції м.Черкаси чи змова з місцевими криміна



УВАГА ШАХРАЇ!

Старушко Ольга Володимирівна 1988 р.н. та Поліщук Віталій Володимирович 1978 р.н.



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Арсенюк Дмитро Володимирович 1988 р.н.



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Маршаленко Олександр Володимирович 1988 р.н.



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Уважно придивіться у ці обличчя. Можливо це ваш колега по роботі, або батько чи мати які водять дітей у дитячий садок чи школу разом з вашими дітьми. Так! У цих людей є діти, але це їх не зупиняло йти на злочини та шукати легкої наживи. Цілі сім’ї втратили свої власні та кредитні кошти! Молоді люди, їхні колеги по роботі, військові та багато інших. Вже пройшло півтора року з моменту коли поліція обіцяла заарештувати цих шахраїв, але щось або хтось заважає це зробити. Будьте обережні.

Саме такі думки приходять у голову людей які на протязі з 2017-2018 роках постраждали від шахраїв які пограбували понад 100 осіб у Черкассах за допомогою карток ПриватБанку. Ми вже знаємо цю популярну схему, але злочинці її вдосконалили, та перейшли на новий рівень. Вони не грабували аби кого, а обирали своїх друзів, та родичів, співробітників та знайомих, та в свою чергу їхніх родичів. Вони отримували левову частину інформації про жертв безпосередньо спілкуючись та товаришуючи, прикидаючись друзями, та колегами. Після кількох виступів постраждалих по українським телеканалам справи таки об’єднали і назначили головною слідчою Ходосовську Ольгу Валериївну. На той час злочинці були відомі. Доказів по справі зібрано більш ніж достатньо. Навіть самі постраждалі доклали не мало зусиль та дуже допомагали слідству. Але справу почали затягувати і відкладати у довгий ящик. На запити до головного управління люди отримували стандартні відписки. Слідчі не відповідають на телефони, а шахраї розгулюють вулицями Черкас, та посміхаються вам у вічі. Що це? Чи співробітники поліції покривали весь час злочинців не об’єднуючи справ з однаковими ознаками злочину щоб не визивати галасу? Чи вони вже стягнули «штраф» у свої кишені зі злочинців та пообіцяли що справа загубиться на полицях архивів? Чи може злочинці так зухвало діяли знаючи що їх прикриває «своя людина» у поліції? Поки що це загадка для усіх. Але добре що ми знаємо шахраїв у лице…УВАГА ШАХРАЇ!Старушко Ольга Володимирівна 1988 р.н. та Поліщук Віталій Володимирович 1978 р.н.Арсенюк Дмитро Володимирович 1988 р.н.Маршаленко Олександр Володимирович 1988 р.н.Уважно придивіться у ці обличчя. Можливо це ваш колега по роботі, або батько чи мати які водять дітей у дитячий садок чи школу разом з вашими дітьми. Так! У цих людей є діти, але це їх не зупиняло йти на злочини та шукати легкої наживи. Цілі сім’ї втратили свої власні та кредитні кошти! Молоді люди, їхні колеги по роботі, військові та багато інших. Вже пройшло півтора року з моменту коли поліція обіцяла заарештувати цих шахраїв, але щось або хтось заважає це зробити. Будьте обережні. Справедливість123 Повідомлень: 1 З нами з: 11.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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