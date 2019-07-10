Цікавинки з усього світу

Літо - це час, коли хочеться мріяти і подорожувати. Навколо нас дуже багато неймовірних замків і будівель. Boldt Castle - місце, яке варто побачити кожному. Замок Болдта розташований на острові Харт-Айленд і був споруджений на початку 20 століття.
Будівництво замку було розпочато в 1900 році Джорджем Болдтом, який в юному віці відправився в США в пошуках своєї мрії. Він наполегливо йшов до своєї мети і з звичайного менеджера готелю виріс до її власника. Після весілля він купив острів, який все називали «Dark», і перейменував його в Heart Island. Саме тут мав з'явитися замок для коханої дружини, де буде панувати щастя і любов.
У новому будинку планували побудувати 127комнат, басейн, ліфт. Над будівництвом працювало близько 300 осіб, адже закінчити будівництво було необхідно до дня Святого Валентина, але раптова смерть любої дружини надломила Джорджа, і будівництво було зупинено.
Понад 70 років ніхто не займався замком, і в ньому замість любові і щастя панували забуття і порожнеча. Лише в 1977 році цей замок викупила держава за символічну суму в 1 долар, і будівництво невдовзі закінчилося.
Відвідавши цей острів, можна побачити неймовірно красивий замок, в якому все ще відчувається смуток, оточуючий Джорджа, який втратив свою мрію.
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