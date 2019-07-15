Цікавинки з усього світу

Літо - це час, коли хочеться мріяти і подорожувати. Навколо нас дуже багато неймовірних замків і будівель. Boldt Castle - місце, яке варто побачити кожному. Замок Болдта розташований на острові Харт-Айленд і був споруджений на початку 20 століття.
Будівництво замку було розпочато в 1900 році Джорджем Болдтом, який в юному віці відправився в США в пошуках своєї мрії. Він наполегливо йшов до своєї мети і з звичайного менеджера готелю виріс до її власника. Після весілля він купив острів, який все називали «Dark», і перейменував його в Heart Island. Саме тут мав з'явитися замок для коханої дружини, де буде панувати щастя і любов.
У новому будинку планували побудувати 127комнат, басейн, ліфт. Над будівництвом працювало близько 300 осіб, адже закінчити будівництво було необхідно до дня Святого Валентина, але раптова смерть любої дружини надломила Джорджа, і будівництво було зупинено. Понад 70 років ніхто не займався замком, і в ньому замість любові і щастя панували забуття і порожнеча. Лише в 1977 році цей замок викупила держава за символічну суму в 1 долар, і будівництво невдовзі закінчилося.
Відвідавши цей острів, можна побачити неймовірно красивий замок, в якому все ще відчувається смуток, оточуючий Джорджа, який втратив свою мрію.
Звісно ж, щоб подорожувати комфортно в найбільш неймовірні місяця світу та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні карти, які створені саме для підтримки подорожуючих.
Розглядати красиві будівлі в світі і дивуватися тому, що вони нагадують сюжети фантастичних фільмів, приємно, але в той же час іноді так хочеться відчути затишок, побачивши щось більш знайоме. Сьогодні саме той час, коли так хочеться зануритися в найбільш рідну і знайому казку, подивитися на будови, вражаючі століттями, і, незважаючи на швидкоплинність часу, дарують відчуття гордості і, можливо, трохи суму.
Коли я вибирала замки і фортеці, вишукувала їх таємниці, стискалося серце, адже насправді це неймовірна історія країни, якою потрібно пишатися. І це тільки маленька частина того, що є, і насправді таких будівель набагато більше.
Пора вирушати в минуле і відкривати для себе приголомшливі замки України:
1. Луцький замок був побудований ще в XV столітті литовським князем Любартом, який одружився на місцевій княжні. Навіть через стільки століть цей замок чарує неймовірною атмосферою усіх відвідувачів. Він заворожує своєю величчю і красою.
2. Замок-садиба Попова побудований в XIX столітті в Запорізькій області. Саме тут можна відчути затишок, і насолодитися всією красою, яка є в цьому Таврійському замку.
3. Замок-палац Кеніга - білокам'яна будівля, що вражає фантазії кожного. Неоготичний стиль замку підкреслив всю велич і силу минулого.
4. Замок-палац Даховських побудований в середині XIX століття, парк і велич Тюдоровскої готики викликає відчуття присутності якоїсь магії: а можливо, насправді існує чаклунство? Це можна зрозуміти тільки тут.
5. Замок Паланок - неймовірно красивий замок Закарпаття, досі навколо нього ходить безліч легенд і оповідань, які вражають і заворожують слухачів.
Можливо, і Ви готові будете поділитися розповідями про свої улюблені споруди і покажете всю красу, оточуючу саме вас? Адже знайомиться з історією своєї країни завжди так приємно і цікаво)
Вражаюче?) Влітку все більше хочеться відчувати тепло і навколо себе помічати яскраві фарби. Сірі звичайні будинки навівають швидше смуток і тугу, ні крапельки не додають позитивних емоцій. Звичайно ж, можна сказати що нові будинки бувають красивіше, але в той же час ... Всі ми рано чи пізно починаємо шукати щось неймовірне і приголомшливе навколо себе.
Щоб створити позитивний настрій і побачити неймовірні досягнення архітекторів, які кинули виклик не тільки собі, а й усім оточуючим фахівцям, я додала кілька будівель, які точно не залишать байдужими читачів.
1. Airport Skyscraper - 450 метрів над землею, вертикальні повітряні автобуси, і це тільки початок найбільш неймовірної і приголомшливої будови.
2. Biotic Arch - величезний вертикальний сад, який вражає своєю величчю серед величезного мегаполісу.
3. City in the Sky - парк, що підноситься над містом, вражає не тільки архітектурним рішенням - він втілює мрії про щось нове і неймовірне.
4. Light Park Floating Skyscraper - а що, якщо піднятися над землею і опинитися на самій вершині плаваючого хмарочоса, де красивий парк, чиста вода і оживають сюжети деяких фантастичних фільмів?
5. The Floating Aerohotel - сади і збалансована екосистема - це те, що готове вражати в цьому плаваючому аероготелі.
Світ змінюється, втілюючи в реальність найсміливіші думки архітекторів. Побачити все на власні очі, повірити в те, що ці будівлі можуть існувати в цьому світі, складно, але незважаючи на все, ця реальність так близько.
Звісно ж, щоб побачити всі неймовірні місяця світу та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні карти, які створені саме для підтримки подорожуючих.
Сьогодні день приємно почати з подорожі в майбутнє. Кожен з нас може відчути себе на мить письменником-фантастом або мандрівником у часі. Чому б ні? Так скаже хтось.
І от, всі ці будинки, набагато реальніші, ніж нам здається на перший погляд, відправляють нас в далеке майбутнє, до якого ми прагнемо, адже насправді технології розвиваються і відкривають для всіх зачаровуючий світ футуристичних будівель. Подивимося на деякі з них? Тоді починаємо:
1) Вражаючий Ordos museum відкриває для нас нову пустелю, в якій здавалося б, в саме цей момент приземлився позаземний об'єкт, з плавними лініями і химерними формами. Це видовище не може не зачаровувати.
2) Ті, кому здасться що музей банальний і не схожий на корабель прибульців, точно здивуються першому приватному космопорту "Америка" в Нью-Мексико. Ось тут точно можна сказати, що в пустелю прилетіло НЛО, яке зараз почне захоплювати весь світ своїми передовими технологіями. Хіба не так?
3) Не менш вражаюче видовище відкриє для всіх район Saadiyat Cultural District. Масштабність, яку тут можна побачити, не може не здивувати. Музеї і культурні центри в поєднанні з неймовірною архітектурою відправляють нас в найбільш далеке і недосяжне майбутнє.
Але ж це тільки початок. Ми тільки зараз почали відкривати для себе цей приголомшливий світ неймовірних форм, розкішної сучасної архітектури, яка з роками змінюється, відкриваючи все більше можливостей, і втілює мрії минулого покоління.
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