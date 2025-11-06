RSS
Німецькі експерти назвали
найбільш надійні автомобілі

Німецькі експерти назвали найбільш надійні автомобілі
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 20:29

Німецькі експерти назвали найбільш надійні автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині оприлюднили свіжий рейтинг надійності авто з пробігом — поки Mercedes і Volkswagen тримають планку якості, електрокари Tesla знову опинилися серед аутсайдерів.

Німецькі експерти назвали найбільш надійні автомобілі
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 20:29

Volkswagen golf, КПП DSG накрылась на пробеге 88000км.предстоит ремонт 2-4тыс.евро,какая может быть надёжность.
