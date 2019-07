Цікавинки з усього світу

Додано: Нед 14 лип, 2019 12:57

Вражаюче?) Влітку все більше хочеться відчувати тепло і навколо себе помічати яскраві фарби. Сірі звичайні будинки навівають швидше смуток і тугу, ні крапельки не додають позитивних емоцій. Звичайно ж, можна сказати що нові будинки бувають красивіше, але в той же час ... Всі ми рано чи пізно починаємо шукати щось неймовірне і приголомшливе навколо себе.Щоб створити позитивний настрій і побачити неймовірні досягнення архітекторів, які кинули виклик не тільки собі, а й усім оточуючим фахівцям, я додала кілька будівель, які точно не залишать байдужими читачів.1. Airport Skyscraper - 450 метрів над землею, вертикальні повітряні автобуси, і це тільки початок найбільш неймовірної і приголомшливої будови.2. Biotic Arch - величезний вертикальний сад, який вражає своєю величчю серед величезного мегаполісу.3. City in the Sky - парк, що підноситься над містом, вражає не тільки архітектурним рішенням - він втілює мрії про щось нове і неймовірне.4. Light Park Floating Skyscraper - а що, якщо піднятися над землею і опинитися на самій вершині плаваючого хмарочоса, де красивий парк, чиста вода і оживають сюжети деяких фантастичних фільмів?5. The Floating Aerohotel - сади і збалансована екосистема - це те, що готове вражати в цьому плаваючому аероготелі.Світ змінюється, втілюючи в реальність найсміливіші думки архітекторів. Побачити все на власні очі, повірити в те, що ці будівлі можуть існувати в цьому світі, складно, але незважаючи на все, ця реальність так близько.Звісно ж, щоб побачити всі неймовірні місяця світу та бути впевненим, що подорож не зустріне нас неприємними моментами, варто використовувати тільки надійні платіжні, які створені саме для підтримки подорожуючих.