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Цікавинки з усього світу

Цікавинки з усього світу
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:28

Re: Цікавинки з усього світу

  Иллюзия написав:вирушаючи в мріях або в реальності в одну з них, варто врахувати всі підводні камені і хитрості в договорах.
в мечтах нема никаких подводных камней.Полетел и всё,наслаждайся.
Кискодер
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:30

Re: Цікавинки з усього світу

Недавно повернулись з Мадейри (Португалія). Дивовижний острів. Але для любителів активного відпочинку. Для тих хто любить повалятися на пляжі не підходить.
Отримали море задоволення. Але потрібно щоб в компанії був досвідчений водій. А то там багато серпантинів, і вузькі дороги. А без машини на Мадейрі я не знаю що робити.
kozarirynochka
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