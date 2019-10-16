в мечтах нема никаких подводных камней.Полетел и всё,наслаждайся.
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:28
Re: Цікавинки з усього світу
Додано: Чет 17 жов, 2019 11:30
Re: Цікавинки з усього світу
Недавно повернулись з Мадейри (Португалія). Дивовижний острів. Але для любителів активного відпочинку. Для тих хто любить повалятися на пляжі не підходить.
Отримали море задоволення. Але потрібно щоб в компанії був досвідчений водій. А то там багато серпантинів, і вузькі дороги. А без машини на Мадейрі я не знаю що робити.
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