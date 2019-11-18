в мечтах нема никаких подводных камней.Полетел и всё,наслаждайся.
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:28
Re: Цікавинки з усього світу
Додано: Чет 17 жов, 2019 11:30
Re: Цікавинки з усього світу
Недавно повернулись з Мадейри (Португалія). Дивовижний острів. Але для любителів активного відпочинку. Для тих хто любить повалятися на пляжі не підходить.
Отримали море задоволення. Але потрібно щоб в компанії був досвідчений водій. А то там багато серпантинів, і вузькі дороги. А без машини на Мадейрі я не знаю що робити.
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:00
kozarirynochka Дякую) було б чудово якби ще були фото) з вашими неймовірними враженнями))
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:03
Комфорт для натхнення)
Кожен ранок у будні дні у багатьох починається з поїздки в офіс. Стандартні офіси з невеликим робочим простором стали нормою для нас. А що, якщо офіс перетворити в шедевр архітектурного мистецтва? В такій обстановці набагато приємніше працювати - так вирішили керівники компанії Amazon.
Новий офіс в Сіетлі вже на початку будівництва викликав ажіотаж. Причиною цього став футуристичний вигляд будівель, в яких повинні будуть розміститися офіси корпорації.
Куполи висотою до 27 метрів заповнені не тільки офісними столами, тут висаджено до 40 тис. рослин з 30 країн світу. Цікаво і те, що кімнати для переговорів називають «пташині гнізда», що дуже незвично для тих, хто працює в стандартному офісі, хоча якщо врахувати те, що навколо - ліс з найнеймовірніших рослин, насправді можна відчути себе пташкою, яка розправила крила і летить до творчого успіху.
Однією з головних прикрас цього офісу можна вважати дерево на ім'я Рубі. Рослина сімейства фікусових вагою понад 16 тис. кг привезли в Сіетл і висадили всередині сфери. Це було досить складним завданням.
Зате тепер ці будівлі зможуть точно вразити і надихнути і співробітників офісу, і їхніх гостей.
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