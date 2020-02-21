Цікавинки з усього світу

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на тему Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць

#<1234 Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:10 Фіністерре

Після гучних свят, коли так хочеться тиші і спокою, коли необхідна рівновага і відпочинок, всі ми мріємо в якийсь момент опинитися на краю світу, де не буде ніяких складнощів і подразників. Чи можна зробити мрію реальною? Час збирати речі і вирушати в подорож на край світу, де завмирають миті, і кожен може знайти свою рівновагу.

Багато століть тому, коли люди вірили, що земля пласка, і її оточує величезний океан, безліч паломників вирушали в подорож до мису Фіністерре. Чому саме сюди? Тому що ще за часів правління Риму цей мис отримав свою назву, що перекладається як "кінець землі". І неважливо, що крайньою точкою Європейського материка вважають мис Кабо-де-Рока в Португалії, а він всього лише на 18 кілометрів далі врізається в океан і, звичайно ж, має не менш красиві пейзажі. Однак саме Фіністерре, так і манить до себе всіх тих, хто хоче побувати на краю землі.

Пейзаж захоплює дух, немов відкриває завісу магічної таємниці, і здається, що ось-ось виростуть крила і можна буде злетіти над безкраїм океаном. Безумовно, погода тут незвично холодна для жителів Іспанії, але ж саме тут, на краю землі, хіба може бути по-іншому? Після гучних свят, коли так хочеться тиші і спокою, коли необхідна рівновага і відпочинок, всі ми мріємо в якийсь момент опинитися на краю світу, де не буде ніяких складнощів і подразників. Чи можна зробити мрію реальною? Час збирати речі і вирушати в подорож на край світу, де завмирають миті, і кожен може знайти свою рівновагу.Багато століть тому, коли люди вірили, що земля пласка, і її оточує величезний океан, безліч паломників вирушали в подорож до мису Фіністерре. Чому саме сюди? Тому що ще за часів правління Риму цей мис отримав свою назву, що перекладається як "кінець землі". І неважливо, що крайньою точкою Європейського материка вважають мис Кабо-де-Рока в Португалії, а він всього лише на 18 кілометрів далі врізається в океан і, звичайно ж, має не менш красиві пейзажі. Однак саме Фіністерре, так і манить до себе всіх тих, хто хоче побувати на краю землі.Пейзаж захоплює дух, немов відкриває завісу магічної таємниці, і здається, що ось-ось виростуть крила і можна буде злетіти над безкраїм океаном. Безумовно, погода тут незвично холодна для жителів Іспанії, але ж саме тут, на краю землі, хіба може бути по-іншому? Иллюзия

Повідомлень: 111 З нами з: 08.02.18 Подякував: 10 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 12:30 Містика чи вигадки?))



Білий сніг чистим покривалом укутав землю і яскравими алмазами виблискує в променях сонця, і в цей же час десь буйство зелених рослин або м'яких жовтих пісків підкорює мандрівників. У кожній країні є те, що може вразити будь-кого своєю красою та історією. А що, якщо сьогодні відправитися в загадкові місця планети? Адже їх так багато. Хтось, почувши про них, іронічно посміхається, кажучи, що вся загадковість і містика - дурість, хтось же там відчуває страх і занепокоєння, і більше не має бажання туди повертатися, інші налякані містикою навколо, і навіть думати не хочуть про поїздку туди. Так що ж сильніше: страх перед невідомим, або ж бажання зрозуміти, чи правдиві легенди?



Починаємо подорож



Величезний будинок; 140 кімнат і 40 сходів, по яким можна потрапити в містичний лабіринт, а по дорозі дізнатися історію знаменитої родини, почути розповіді про привидів, які до останнього дня переслідували вдову, змушуючи її будувати і розширювати будинок, адже поки йдуть будівельні роботи, вона буде жити. Всі ці жахи - розплата за убитих зі зброї Вінчестер. Так-так, саме такі історії розповідають про будинок сім'ї Вінчестер в Каліфорнії. Швидше за все, все було набагато простіше, і вдові просто потрібна була людина, яка допоможе впоратися з наростаючим божевіллям. Або все ж примари вирішили всім помститися?



Не лякає такий будинок? Тоді варто відправиться в ліс Аокігахара: величезні дерева викликають страшні відчуття у всіх, хто потрапляє сюди. До неприємних емоцій тут додають містику, а ще тут не працює компас. Тут ви ніколи не побачите табличку "не кидайте сміття" або "не розпалюйте багаття". Зате тут багато написів "подумайте про близьких", "зателефонуйте в службу підтримки", "не забувайте: рідні вас люблять". Чому так? Все просто: саме це неприємне і дуже страшне місце найбільше люблять самогубці.Так що ж це - містика лісу? Або просто втомлені люди? Хто зможе сказати?



Відвідавши ліс, хочеться потрапити ближче до сонця, туди, де тепла синь води змиє все погане, а значить, пора вирушати на острів Повелья. Саме тут наприкінці XIV століття кидали всіх хворих на чуму. Час був неймовірно складним: навколо панувала чорна смерть, гинули цілі міста і села. Острів став останнім домом для вмираючих, яких спалювали, щоб уникнути ще більшої трагедії. Багато хто говорить, що цей острів наполовину складається з попелу загиблих на ньому людей. Звичайно ж, усвідомлення того, як тут гинули люди в страшних муках, вже буде лякати. Але комусь цього було мало, і в 1922 році тут побудували психіатричну клініку. Можливо, логічно, а, можливо, і ні. Але ці пацієнти почали чути крики померлих людей. Так, якщо врахувати, яка тут була клініка, можна сказати, що це нормальне явище. Саме так говорив головний лікар, і тому дозволяв собі ставити над людьми моторошні досліди. Хто ж його зупинить? Сьогодні, коли розглядаєш напівзруйновану будівлю з темними вікнами і залишками обладнання, по шкірі пробігає холод. А ви боїтеся примари божевільного лікаря?



Адже хто знає, що ж там відбувається насправді у всіх цих загадкових місцях? Казки для туристів? Або все ж примари існують? Білий сніг чистим покривалом укутав землю і яскравими алмазами виблискує в променях сонця, і в цей же час десь буйство зелених рослин або м'яких жовтих пісків підкорює мандрівників. У кожній країні є те, що може вразити будь-кого своєю красою та історією. А що, якщо сьогодні відправитися в загадкові місця планети? Адже їх так багато. Хтось, почувши про них, іронічно посміхається, кажучи, що вся загадковість і містика - дурість, хтось же там відчуває страх і занепокоєння, і більше не має бажання туди повертатися, інші налякані містикою навколо, і навіть думати не хочуть про поїздку туди. Так що ж сильніше: страх перед невідомим, або ж бажання зрозуміти, чи правдиві легенди?Починаємо подорожВеличезний будинок; 140 кімнат і 40 сходів, по яким можна потрапити в містичний лабіринт, а по дорозі дізнатися історію знаменитої родини, почути розповіді про привидів, які до останнього дня переслідували вдову, змушуючи її будувати і розширювати будинок, адже поки йдуть будівельні роботи, вона буде жити. Всі ці жахи - розплата за убитих зі зброї Вінчестер. Так-так, саме такі історії розповідають про будинок сім'ї Вінчестер в Каліфорнії. Швидше за все, все було набагато простіше, і вдові просто потрібна була людина, яка допоможе впоратися з наростаючим божевіллям. Або все ж примари вирішили всім помститися?Не лякає такий будинок? Тоді варто відправиться в ліс Аокігахара: величезні дерева викликають страшні відчуття у всіх, хто потрапляє сюди. До неприємних емоцій тут додають містику, а ще тут не працює компас. Тут ви ніколи не побачите табличку "не кидайте сміття" або "не розпалюйте багаття". Зате тут багато написів "подумайте про близьких", "зателефонуйте в службу підтримки", "не забувайте: рідні вас люблять". Чому так? Все просто: саме це неприємне і дуже страшне місце найбільше люблять самогубці.Так що ж це - містика лісу? Або просто втомлені люди? Хто зможе сказати?Відвідавши ліс, хочеться потрапити ближче до сонця, туди, де тепла синь води змиє все погане, а значить, пора вирушати на острів Повелья. Саме тут наприкінці XIV століття кидали всіх хворих на чуму. Час був неймовірно складним: навколо панувала чорна смерть, гинули цілі міста і села. Острів став останнім домом для вмираючих, яких спалювали, щоб уникнути ще більшої трагедії. Багато хто говорить, що цей острів наполовину складається з попелу загиблих на ньому людей. Звичайно ж, усвідомлення того, як тут гинули люди в страшних муках, вже буде лякати. Але комусь цього було мало, і в 1922 році тут побудували психіатричну клініку. Можливо, логічно, а, можливо, і ні. Але ці пацієнти почали чути крики померлих людей. Так, якщо врахувати, яка тут була клініка, можна сказати, що це нормальне явище. Саме так говорив головний лікар, і тому дозволяв собі ставити над людьми моторошні досліди. Хто ж його зупинить? Сьогодні, коли розглядаєш напівзруйновану будівлю з темними вікнами і залишками обладнання, по шкірі пробігає холод. А ви боїтеся примари божевільного лікаря?Адже хто знає, що ж там відбувається насправді у всіх цих загадкових місцях? Казки для туристів? Або все ж примари існують? Иллюзия

Повідомлень: 111 З нами з: 08.02.18 Подякував: 10 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 15:48 Поль і Вірджинія



Січень. У багатьох з нас він асоціюється з холодною зимою, коли навколо кучугури снігу, і всі ми, кутаючись у теплий одяг, намагаємося швидко подолати відстань від будинку до роботи. Тільки у вихідний можна собі дозволити взяти лижі або санки, і, незважаючи на мороз, піти і отримати насолоду від тієї самої справжньої зими.



Сьогодні, коли подивишся у вікно, січень нагадає швидше осінь. А як же сніг, гра в сніжки і лижі? Темні дерева без листя і бруд навколо навівають тугу і апатію. В такий час дуже хочеться якщо не побачити зиму, то хоча б отримати насолоду від яскравих фарб природи, яка є в теплих країнах. Так чому б нам не відправиться у маленьку подорож на острів Маврикій? Він неймовірною мальовничою красою заворожує уяву.



Ось тільки звичайна подорож не залишить таких емоцій, як знайомство з неймовірними легендами цього острова.

Всі знають, що острів був відкритий в Х столітті, і з того часу за цей острів боролися багато країн. Серед них були провідні колонізатори: Португалія, Франція, Нідерланди, Британська Імперія, і це, безумовно, залишило свій слід в історії острова.

Так що, мабуть, почнемо.



Давним-давно, коли острів був під володінням французької корони, на одній з безкрайніх плантацій оселився молодий чоловік. Він був гарний собою, умів красиво розмовляти і, що найголовніше, був власником величезної плантації. Звичайно ж, на банкетах красиві дівчата завжди були поруч з ним. Хіба може хтось встояти перед таким чоловіком? Коли йому набридла подоба світського життя, він звернув увагу на темношкіру рабиню. Її величезні очі і струнке молоде тіло привернули плантатора. Чи була у них любов? Або всього лише пристрасть? Про це легенда мовчить.



В один з дощових днів дівчина дізналася, що вона вагітна. Її ця звістка налякала, адже в ті часи її могли стратити за те, що вона може народити полукровку. І всі ми розуміємо, що одружитися з нею коханий точно не погодився б. Але і відправити дівчину на страту він не наважився. Виділивши гроші, він відправив її в далеке село, в якій вона спокійно народила хлопчика і назвала його Полем.



Роки йшли, і в цю ж село приїхала збідніла аристократична родина, в якій росла чарівна дівчинка Вірджинія. Вона була ровесницею Поля. Час від часу вони крадькома грали разом, і, подорослішавши, стали поступово розуміти, що між ними більше, ніж просто дружба.



Їх серця тягнулися один до одного.



Дізнавшись таку звістку, батьки Вірджинії розсердилися на дочку, адже вони - аристократи, і як їх дочка може стати дружиною темношкірого? І раз така новина їх зовсім не порадувала, вони придумали таємний план. Умовивши дівчину на час виїхати до тітки до Франції, вони заздалегідь обумовили можливість видати її заміж там за того, хто буде гідний руки їхньої дочки, і, звичайно ж, він повинен бути багатий, щоб сім'я нарешті відновила своє фінансове становище.



У той час було нормою видавати юних дівчат за старих, така ж доля чекала Вірджинію. Але дівчина була хороброю і вирішила до останнього боротися за своє справжнє щастя з Полем. Напередодні вінчання вона тікає з дому. Приїхавши в порт, знаходить капітана, який погоджується відвезти її на острів Маврикій за невелику винагороду, і, як би це дивно не звучало, у неї вийшло.



Можливо, справжня любов робить неможливе!



Час минав повільно, дні проходили один за іншим, і дівчина кожен ранок зустрічала на кормі судна в надії побачити свій острів і свого коханого.



Звичайно ж, як і в будь-якій красивій романтичній історії, Поль її чекав на березі, і коли судно почало наближатися до берега, погляди коханих зустрілися. Нарешті вони знайшли один одного. І далі їх чекає велике щастя.



Ось тільки в мить, коли вони були так близько один до одного, почався тропічний шторм. Корабель почав тонути, але оскільки берег був близько, всіх ще можна було врятувати. Матроси почали кричати: "Роздягайтесь! Стрибайте в воду, пливіть до берега!"



Але Вірджинія не могла так вчинити: вона була гордою і дуже скромною. У своїх крінолінах вона стрибнула в воду, і, намокнувши, її одяг став тягнути її на дно. Побачивши, як тоне його кохана, Поль кинувся її рятувати.



Ви, напевно, очікували красиве закінчення, в якому вони врятувалися і жили щасливо до самої смерті. Але ні: вони потонули разом, тримаючи один одного в обіймах. З того моменту мис, куди мав пришвартуватися корабель, так і назвали. Мис нещасних.



Хтось скаже, що все це вигадка. Але, почувши таку зворушливу легенду, французький автор написав роман "Поль і Вірджинія", і ця історія і сьогодні може вразити читача.



А нам залишається милуватися красивим островом і мріяти, щоб в легенді все ж було красиве закінчення, і ті двоє довгий час жили в любові і щастя разом. Січень. У багатьох з нас він асоціюється з холодною зимою, коли навколо кучугури снігу, і всі ми, кутаючись у теплий одяг, намагаємося швидко подолати відстань від будинку до роботи. Тільки у вихідний можна собі дозволити взяти лижі або санки, і, незважаючи на мороз, піти і отримати насолоду від тієї самої справжньої зими.Сьогодні, коли подивишся у вікно, січень нагадає швидше осінь. А як же сніг, гра в сніжки і лижі? Темні дерева без листя і бруд навколо навівають тугу і апатію. В такий час дуже хочеться якщо не побачити зиму, то хоча б отримати насолоду від яскравих фарб природи, яка є в теплих країнах. Так чому б нам не відправиться у маленьку подорож на острів Маврикій? Він неймовірною мальовничою красою заворожує уяву.Ось тільки звичайна подорож не залишить таких емоцій, як знайомство з неймовірними легендами цього острова.Всі знають, що острів був відкритий в Х столітті, і з того часу за цей острів боролися багато країн. Серед них були провідні колонізатори: Португалія, Франція, Нідерланди, Британська Імперія, і це, безумовно, залишило свій слід в історії острова.Так що, мабуть, почнемо.Давним-давно, коли острів був під володінням французької корони, на одній з безкрайніх плантацій оселився молодий чоловік. Він був гарний собою, умів красиво розмовляти і, що найголовніше, був власником величезної плантації. Звичайно ж, на банкетах красиві дівчата завжди були поруч з ним. Хіба може хтось встояти перед таким чоловіком? Коли йому набридла подоба світського життя, він звернув увагу на темношкіру рабиню. Її величезні очі і струнке молоде тіло привернули плантатора. Чи була у них любов? Або всього лише пристрасть? Про це легенда мовчить.В один з дощових днів дівчина дізналася, що вона вагітна. Її ця звістка налякала, адже в ті часи її могли стратити за те, що вона може народити полукровку. І всі ми розуміємо, що одружитися з нею коханий точно не погодився б. Але і відправити дівчину на страту він не наважився. Виділивши гроші, він відправив її в далеке село, в якій вона спокійно народила хлопчика і назвала його Полем.Роки йшли, і в цю ж село приїхала збідніла аристократична родина, в якій росла чарівна дівчинка Вірджинія. Вона була ровесницею Поля. Час від часу вони крадькома грали разом, і, подорослішавши, стали поступово розуміти, що між ними більше, ніж просто дружба.Їх серця тягнулися один до одного.Дізнавшись таку звістку, батьки Вірджинії розсердилися на дочку, адже вони - аристократи, і як їх дочка може стати дружиною темношкірого? І раз така новина їх зовсім не порадувала, вони придумали таємний план. Умовивши дівчину на час виїхати до тітки до Франції, вони заздалегідь обумовили можливість видати її заміж там за того, хто буде гідний руки їхньої дочки, і, звичайно ж, він повинен бути багатий, щоб сім'я нарешті відновила своє фінансове становище.У той час було нормою видавати юних дівчат за старих, така ж доля чекала Вірджинію. Але дівчина була хороброю і вирішила до останнього боротися за своє справжнє щастя з Полем. Напередодні вінчання вона тікає з дому. Приїхавши в порт, знаходить капітана, який погоджується відвезти її на острів Маврикій за невелику винагороду, і, як би це дивно не звучало, у неї вийшло.Можливо, справжня любов робить неможливе!Час минав повільно, дні проходили один за іншим, і дівчина кожен ранок зустрічала на кормі судна в надії побачити свій острів і свого коханого.Звичайно ж, як і в будь-якій красивій романтичній історії, Поль її чекав на березі, і коли судно почало наближатися до берега, погляди коханих зустрілися. Нарешті вони знайшли один одного. І далі їх чекає велике щастя.Ось тільки в мить, коли вони були так близько один до одного, почався тропічний шторм. Корабель почав тонути, але оскільки берег був близько, всіх ще можна було врятувати. Матроси почали кричати: "Роздягайтесь! Стрибайте в воду, пливіть до берега!"Але Вірджинія не могла так вчинити: вона була гордою і дуже скромною. У своїх крінолінах вона стрибнула в воду, і, намокнувши, її одяг став тягнути її на дно. Побачивши, як тоне його кохана, Поль кинувся її рятувати.Ви, напевно, очікували красиве закінчення, в якому вони врятувалися і жили щасливо до самої смерті. Але ні: вони потонули разом, тримаючи один одного в обіймах. З того моменту мис, куди мав пришвартуватися корабель, так і назвали. Мис нещасних.Хтось скаже, що все це вигадка. Але, почувши таку зворушливу легенду, французький автор написав роман "Поль і Вірджинія", і ця історія і сьогодні може вразити читача.А нам залишається милуватися красивим островом і мріяти, щоб в легенді все ж було красиве закінчення, і ті двоє довгий час жили в любові і щастя разом. Иллюзия

Повідомлень: 111 З нами з: 08.02.18 Подякував: 10 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:31 Загадковий світ



Сьогодні такий день, коли хочеться щось змінити або скоріше зануритися в світ, де є пригоди, а не тільки одноманітні робочі будні. Офіс і сіре небо, що заглядає у віконце, викликають смуток. Але ж так хочеться іноді побачити яскраві фарби, додати щось абсолютно нове і несподіване в свої будні.

З таким завданням справляється природа: вона створює неймовірні пейзажі і приголомшливі загадкові місця на планеті, які нам, людям, досить складно зрозуміти відразу. Що ж це, магія? Або просто ми ще не зовсім розуміємо логіку того, що відбувається?



Відправимося у подорож?



В одній з численних провінцій Китаю сховався красивий водоспад. Хтось може сказати: що ж у цьому дивного? Насправді те, що нам здається таким же, як і всюди, має свою загадку. Погода в цьому регіоні не балує жителів: взимку температура опускається до -30 градусів і на вулицю виходити не зовсім приємно, але бурхливі води водоспаду не відчувають таких змін, вони і далі шумлять, і живуть своїм життям, але саме влітку, коли тепло і всюди красива природа, співають птахи, цей водоспад покривається крижаною кіркою. Загадка чи магія? Відповідь можна отримати, відвідавши водоспад в провінції Шеньсі.



Після загадкового водоспаду можна відправиться до Індії, де в долині Джатінга, ближче до півночі, починають відбуватися загадкові події. Місцеві жителі вважають, що небо посилає їм нагороду за праведне життя. Але все ж, чому саме опівночі тільки тут птахи падають на землю, або кружляють так низько, не боячись і не намагаючись врятуватися від людини, яка може зловити таку здобич і приготувати на дуже пізню вечерю? Нагорода або ж знову пустунка-природа готує нове диво?



Голлівуд славиться неймовірними фільмами, а інопланетні пейзажі в них заворожують, адже як можна так точно відобразити і створити те саме місце, яке допоможе підкреслити унікальність інопланетного життя. Виявилося, просто. У цьому їм допомагає Долина Смерті, оповита величезною кількістю легенд, і все її навколишні краєвиди підкреслюють містичність і загадковість даного місця. Повзучі камені, погодні умови і відчуття загадковості всім точно подарує Долина Смерті. А ось чому її так називають?

Унікальний світ навколо нас так і вабить кожного, щоб ми відкривали для себе щось нове і цінували те, що дарує природа. А щоб розгадати всі її загадки і неймовірні події, не вистачить і вічності. То який загадковий куточок землі варто відвідати першим? Сьогодні такий день, коли хочеться щось змінити або скоріше зануритися в світ, де є пригоди, а не тільки одноманітні робочі будні. Офіс і сіре небо, що заглядає у віконце, викликають смуток. Але ж так хочеться іноді побачити яскраві фарби, додати щось абсолютно нове і несподіване в свої будні.З таким завданням справляється природа: вона створює неймовірні пейзажі і приголомшливі загадкові місця на планеті, які нам, людям, досить складно зрозуміти відразу. Що ж це, магія? Або просто ми ще не зовсім розуміємо логіку того, що відбувається?Відправимося у подорож?В одній з численних провінцій Китаю сховався красивий водоспад. Хтось може сказати: що ж у цьому дивного? Насправді те, що нам здається таким же, як і всюди, має свою загадку. Погода в цьому регіоні не балує жителів: взимку температура опускається до -30 градусів і на вулицю виходити не зовсім приємно, але бурхливі води водоспаду не відчувають таких змін, вони і далі шумлять, і живуть своїм життям, але саме влітку, коли тепло і всюди красива природа, співають птахи, цей водоспад покривається крижаною кіркою. Загадка чи магія? Відповідь можна отримати, відвідавши водоспад в провінції Шеньсі.Після загадкового водоспаду можна відправиться до Індії, де в долині Джатінга, ближче до півночі, починають відбуватися загадкові події. Місцеві жителі вважають, що небо посилає їм нагороду за праведне життя. Але все ж, чому саме опівночі тільки тут птахи падають на землю, або кружляють так низько, не боячись і не намагаючись врятуватися від людини, яка може зловити таку здобич і приготувати на дуже пізню вечерю? Нагорода або ж знову пустунка-природа готує нове диво?Голлівуд славиться неймовірними фільмами, а інопланетні пейзажі в них заворожують, адже як можна так точно відобразити і створити те саме місце, яке допоможе підкреслити унікальність інопланетного життя. Виявилося, просто. У цьому їм допомагає Долина Смерті, оповита величезною кількістю легенд, і все її навколишні краєвиди підкреслюють містичність і загадковість даного місця. Повзучі камені, погодні умови і відчуття загадковості всім точно подарує Долина Смерті. А ось чому її так називають?Унікальний світ навколо нас так і вабить кожного, щоб ми відкривали для себе щось нове і цінували те, що дарує природа. А щоб розгадати всі її загадки і неймовірні події, не вистачить і вічності. То який загадковий куточок землі варто відвідати першим? Иллюзия

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