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Українці оплачують 97%
комунальних послуг - Зубко

Українці оплачують 97% комунальних послуг - Зубко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:01

Українці оплачують 97% комунальних послуг - Зубко

Пропонуємо до обговорення:
Населення України наразі оплачує 97% житлово-комунальних послуг.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:01

люди платят 97%

Врет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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