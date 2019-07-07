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Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:58
sequence написав: RomanTik написав: sequence написав:
с другой - повырезают катализаторы, понаставляют колхозный ксенон и ездят без упреков совести
что мешает поставить ксенон после прохождения ТО?
)) и снять перед следующим? ТО для старых машин должно быть частым, а многие новые оснащены прямо с завода по регламенту - с автокоррекцией и омывателем
а что мешает полиции остановить авто и забрать на штраф площадку , если свет не по техпаспорту? Это было бы суперское решение!
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Додано: Пон 15 лип, 2019 14:11
Очередная обдираловка для водителей
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Додано: Пон 15 лип, 2019 14:13
sequence написав: blueiceua написав:
Обдираловка возвращается
это с одной стороны.
с другой - повырезают катализаторы, понаставляют колхозный ксенон и ездят без упреков совести
и без номерной рамки)))
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:53
Чтобы не вырезали катализаторы надо сначала обеспечить автомобилистов качественным топливом. Поверьте, катализаторы народ вырезает не от хорошей жизни.
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s_s_demchenko
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Додано: Пон 15 лип, 2019 17:12
s_s_demchenko написав:Чтобы не вырезали катализаторы надо сначала обеспечить автомобилистов качественным топливом. Поверьте, катализаторы народ вырезает не от хорошей жизни.
Подобные отмазки можно придумывать вечно.
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