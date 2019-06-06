При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
moldashavanin написав:Вы это серьезно ? этот компьютер и эта клавиатура стоят денег ! электричество стоит денег , интернет стоит денег , купить книгу - стоит денег вот вам реальна история
Весь этот перечень понадобится только для того, чтобы подтянуть язык? Да этот набор и так уже давно - некий минимум, который нужен всем. Примерно как холодильник.
moldashavanin написав:девочка фанатка Японии . изучала японский с 10 лет . В 20 лет ее успехи были не ахты
Может так изучала, может такие способности. Коллега несколько лет изучала японский просто потому что захотелось, параллельно учебе. Сдала экзамен на какой-то из Б уровней.
ruvex написав:сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет
Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно.
ruvex написав:Образование нужно преобразовать, усовершенствовать, модернизировать, а не сломать. Если затеяли новоселье, начинать нужно с подготовки нового фундамента, а не с бездумной поломки старого, чтобы было где переночевать.
Ужас, какое революционное изменение, прямо новый фундамент - добавить требования на уровень знания предмета, который и так повсеместно в школьной программе и который на этом уровне должен быть у выпускников школы.
phantom_systems написав:Деньги как раз многое решают. Почему в царской России дворяне-помещики знали французский часто лучше, чем русский? Потому что к ребёнку с детства был приставлен гувернёр-француз. В семейной библиотеке были книги на французском. Далее дорогая гимназия, где обычным делом было изучение французского, немецкого, латыни и древнегреческого. Поездки за границу для дальнейшей учёбы или просто приятного времяпрепровождения были обыденностью. А теперь сравните с крестьянским ребёнком, которого после нескольких классов церковно-приходской школы запрягали работать по хозяйству или в подмастерья к городскому дядьке. Жизнь впроголодь и работа по 12 часов в день не располагает к достижениям в области лингвистики и филологии.
Во-первых, уже давно не 18 век. Уже давно нет той разницы в быту, в возможностях и доступу к знаниям, как у тамошних дворян и крестьян. Никого не запрягают после нескольких классов работать по хозяйству или в подмастерья. Что те, что те дети учатся в целом по одной программе. Сельские дети часто показывают лучшие результаты по ЗНО. Так что первое. что решает - личная мотивация, при достаточной мотивации и вопрос денег решаем
Faceless написав:Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно.
Судя по вашим постам в Украине с образованием как средним, так и высшим, все в порядке. Насколько я помню уходя из этой системы 30 лет назад деградация начиналась еще задолго до развала СССР. Причина была простая - увеличение количества вузов с 70-х годов прошлого века и, соответственно, снижение требований как к преподавателям, так и студентам. С тех пор, по-моему, ситуацию усугубилась т.к. профессия преподавателя вуза потеряла престижность и материальное вознаграждение и количество вузов состряпанных из бывших ПТУ и техникумов многократно увеличилось. Возможно, я не в курсе т.к. давно с этим не имею дела кроме того, что сын учился 10 лет назад и поэтому не понимаю на чем основан ваш оптимизм
antey1969 написав:Поддерживаю. ВУЗов у нас в стране, что собак нерезаных. Украина во времена совка была кузницей кадров на пол-союза, и ни один из этих ВУЗов не был расформирован, хотя такое количество специалистов с высшим образованием неньке просто не нужно. Давно пора прополоть
Зачем ? . Все равно у людей не будет денег на хорошие ВУЗы . худо бедно у людей будет какое-то образование ( пускай не нужное и за смешные деньги ) это лучше за поголовную безграмотность и мракобесие в головах
moldashavanin написав:Зачем ? . Все равно у людей не будет денег на хорошие ВУЗы . худо бедно у людей будет какое-то образование ( пускай не нужное и за смешные деньги ) это лучше за поголовную безграмотность и мракобесие в головах
Не нужное образование за смешные деньги это когда человек просто платить за обучение и не ходит в "ВУЗ", или появляется там раз в полгода, но потом у него есть диплом. Смысл в таком дипломе? Для кого он?
antey1969 написав:Поддерживаю. ВУЗов у нас в стране, что собак нерезаных. Украина во времена совка была кузницей кадров на пол-союза, и ни один из этих ВУЗов не был расформирован, хотя такое количество специалистов с высшим образованием неньке просто не нужно. Давно пора прополоть
Зачем ? . Все равно у людей не будет денег на хорошие ВУЗы . худо бедно у людей будет какое-то образование ( пускай не нужное и за смешные деньги ) это лучше за поголовную безграмотность и мракобесие в головах
ВО как подачка убогим, и после этого кто-то удивлён, что ВО обесценилось и дискредитировано
moldashavanin написав:Зачем ? . Все равно у людей не будет денег на хорошие ВУЗы . худо бедно у людей будет какое-то образование ( пускай не нужное и за смешные деньги ) это лучше за поголовную безграмотность и мракобесие в головах
Не нужное образование за смешные деньги это когда человек просто платить за обучение и не ходит в "ВУЗ", или появляется там раз в полгода, но потом у него есть диплом. Смысл в таком дипломе? Для кого он?
Это когда у рай центров и сел ,максимум , 2 ВУЗа и 2-3 ПТУ . Вот это можно закончить за смешные деньги и получить какое-то образование . Хватит мыслить категориями крупных городов . хватит мыслить категорией большого кошелька вы и вам подобные оторванные от реальности