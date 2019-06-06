При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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moldashavanin написав:девочка фанатка Японии . изучала японский с 10 лет . В 20 лет ее успехи были не ахты
Может так изучала, может такие способности.
Faceless написав:
ruvex написав:Одаренный математик к примеру, может не иметь задатков к изучению языков.
Так задатков тут и не надо
В каждом новом случае у нас новый поворот "реалий", в каждом новом сообщении какое-то противоречие. Нужно уж как то определиться, зачем же так открыто манипулировать?
Faceless написав:
ruvex написав:сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет
Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно.
Есть такой бизнес, начался он не вчера и закончится не завтра, которым теперь занимаются целенаправленно профильные преподаватели. Пришел с правильной курсовой, молодец - почет тебе и уважение. А если не сведущи, то это не означает, что подобного нет, и называть в подобном случае можете, как угодно. Только вот касательно совпадений, здесь и правда есть над чем подумать, но сначала стоит разобраться со своими комплексами, мир это не черное и белое и не пространство в 30 сантиметрах вокруг. Иногда стоит в него окунуться, чтобы представить некоторую сущность, а бравировать и фантазировать бесконечно, вот это и есть удел боящихся посмотреть реалиям в глаза.
ruvex написав:сейчас нужно оплатить знания на профильной кафедре даже если ты их получил своим трудом иначе просто не сдашь предмет
Сколько помню, из года в год эти сказки - и 20 лет назад, и 10 лет назад, и до сих пор. Но вот совпадение, распространяю их исключительно нытики, неспособные сдать предмет самостоятельно.
Есть такой бизнес, начался он не вчера и закончится не завтра, которым теперь занимаются целенаправленно профильные преподаватели. Пришел с правильной курсовой, молодец - почет тебе и уважение. А если не сведущи, то это не означает, что подобного нет, и называть в подобном случае можете, как угодно. Только вот касательно совпадений, здесь и правда есть над чем подумать, но сначала стоит разобраться со своими комплексами, мир это не черное и белое и не пространство в 30 сантиметрах вокруг. Иногда стоит в него окунуться, чтобы представить некоторую сущность, а бравировать и фантазировать бесконечно, вот это и есть удел боящихся посмотреть реалиям в глаза.[/quote]
Весь этот бизнес существует в первую очередь на стабильном спросе на такую коррупцию со стороны нерадивых студентов, они в вашем мировоззрении самые сведущие и незакомплексованные, видимо. А вымогательство у некоторых преподов обламывается через деканат, я такие случаи знаю
moldashavanin написав:Это когда у рай центров и сел ,максимум , 2 ВУЗа и 2-3 ПТУ . Вот это можно закончить за смешные деньги и получить какое-то образование . Хватит мыслить категориями крупных городов . хватит мыслить категорией большого кошелька вы и вам подобные оторванные от реальности
Какой толк от "специалиста", который получил такое-сякое образование. Зачем стране плохой инженер или химик? Или наличие корочки это автоматом успех в жизне?
Faceless написав:Весь этот бизнес существует в первую очередь на стабильном спросе на такую коррупцию со стороны нерадивых студентов, они в вашем мировоззрении самые сведущие и незакомплексованные, видимо. А вымогательство у некоторых преподов обламывается через деканат, я такие случаи знаю
Это не отдельное вымагательство - это поток. Ты можешь учить, будешь иметь знания, но чтобы сдать ты должен приобрести готовую продукцию. И тщетно говорить о случаях когда есть общность. И это немаловажный фактор приводит к искусственной нерадивости студентов, когда в любом случае ты придешь к общему знаменателю. И в большинстве своем это проблема выразилась последние 10 лет, когда настоящих преподавателей убрали, а оставили обыкновенных барыг. В некоторых университетах даже научных лабораторий уже нет и научных отделов в научных библиотеках.