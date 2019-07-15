КМДА повідомила, що недофінансованийф залишок будівництва скандального моста - 121 млн гривень.
Дивися повний текст Кличко завинив 121 млн гривень за \"скляний міст\".
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Додано: Чет 18 лип, 2019 10:27
Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко завинив 121 млн гривень за \"скляний міст\".
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:27
... это бездарно растраченные деньги Киевлян...такой мост мог бы быть Подарком для города каким нибудь Меценатом...который свою любовь к Киеву выражал бы не только Пустыми словами...
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