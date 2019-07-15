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Кличко завинив 121 млн
гривень за "скляний міст"

Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:27

Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"

Пропонуємо до обговорення:
КМДА повідомила, що недофінансованийф залишок будівництва скандального моста - 121 млн гривень.

Дивися повний текст Кличко завинив 121 млн гривень за \"скляний міст\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:27

... это бездарно растраченные деньги Киевлян...такой мост мог бы быть Подарком для города каким нибудь Меценатом...который свою любовь к Киеву выражал бы не только Пустыми словами...
Федот да не тот
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:35

ну, шулявский развалил а этот мост в никуда построил
blueiceua
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