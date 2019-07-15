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Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:30
Giroi написав:
..
Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.
чо?
позвольте - вы киевлянин? каждый день там топаете? по-другому никак не добраться?
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sequence
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:01
Giroi написав:
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Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.
Там что, по утрам и вечерам люди на работу ходят?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:14
мост построен на налоговые отчисления киевлян. для остальных нужно сделать вход платным. Кличко - бонус за строительство.
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alex_o
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:23
sequence написав: Giroi написав:
..
Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.
чо?
позвольте - вы киевлянин? каждый день там топаете? по-другому никак не добраться?
Я и метро не каждый день пользуюсь, так давай метро закроем? Тем более, альтернатив метро полно.
shapo написав: Giroi написав:
..
Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.
Там что, по утрам и вечерам люди на работу ходят?
Люди помимо работы еще и отдыхают. Гетто, в которых люди только работают и спят, пусть строят в другом месте.
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Giroi
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:56
sequence
позвольте - вы киевлянин? каждый день там топаете? по-другому никак не добраться?
Я киевлянин. Был на мосту один раз, причем на прошлых выходных. Конечно по нему не каждый день на работу ходят, но людей в выходной на нём было не протолкнуться, поэтому считаю мост нужен. Другой момент, что цифра более чем в 300 лямов - не кислая. Но в данном случае, что это больше вопрос к НАБУ. Допускаю, что такие сейчас цены, но именно НАБУ должна была расставить все точки над "i", а сидя на завалинке безапеляционно называть всех ворами... трындеть не мешки ворочать!
Также вопрос по поводу качества, имхо безобразно вделаны стёкла в мост, да и нужны ли они там?
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Mediantos
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Додано: Чет 18 лип, 2019 17:07
Mediantos написав:
безапеляционно называть всех ворами... трындеть не мешки ворочать!
Также вопрос по поводу качества, имхо безобразно вделаны стёкла в мост, да и нужны ли они там
7 раз отмерь, а потом трать 300 млн. бюджетных стредств
Очень много брака за время правления Кличко. оно само так?..
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sal
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