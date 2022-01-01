|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:16
Solar_simfi написав:
Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2764
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:52
Кто знает - доставка Новой почты окешбечивается их новой картой Смарт?
Кто-то, вообще, дает КБ на доставку?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2764
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 14 вер, 2025 12:04
la9 написав: Solar_simfi написав:
Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?
100к на місяць - сумарний ліміт для переказів між фізичними особами з картки на картку або за IBAN. Це за т.зв. Меморандумом. Оскількі в Юнекса p2p-перекази платні, то логічно всю сотку витратити на СЕП, що я й роблю.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2414
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:58
Solar_simfi написав: la9 написав: Solar_simfi написав:
Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?
100к на місяць - сумарний ліміт для переказів між фізичними особами з картки на картку або за IBAN. Це за т.зв. Меморандумом. Оскількі в Юнекса p2p-перекази платні, то логічно всю сотку витратити на СЕП, що я й роблю.
А можливо закинути на картку р2р і відразу відправити СЕПом?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3657
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:30
novichok, так, практично одразу можна
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2414
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 14 вер, 2025 21:13
Solar_simfi написав:novichok,
так, практично одразу можна
Тоді, поки, замінить УкрСіб.
Погано, але не критично, що у вихідні спить.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3657
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2757
|1655033
|
|
|2293
|1152487
|
|
|1845
|797620
|
Нед 14 вер, 2025 12:28
la9
|