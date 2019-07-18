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свій дім під час відпустки? Найцікавіша тема - як захистити свій дім під час відпустки? + Додати

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Додано: Чет 18 лип, 2019 12:40 Найцікавіша тема - як захистити свій дім під час відпустки? Взломы и кражи в квартирах и частных домах происходят в любое время и вне зависимости от района. Выбирая дом для совершения преступления, грабители обращают внимание на то, насколько сложное или простое будет проникновение в Ваше жилье. И, если это преступление не «по наводке», то чаще всего никто не захочет сильно рисковать и "заморачиваться" с домом, хозяева которого позаботились о своей безопасности.



Наличие камер видеонаблюдения, сигнализации – уже значительно уменьшает возможность домушников взломать и обворовать Ваше имущество.



По статистике основными критериями, по которым воры выбирают себе объекты для «обчистки» не только в Украине, но и европейских странах:

- дома, чьи хозяева проводят большую часть своей жизни на работе;

- дома без систем безопасности;

- дом с удаленным расположением от соседей, где минимальна возможность быть замеченными;

- воры могут обойти 1-2 системы безопасности, но чем больше препятствий, тем меньше вероятность стать их жертвой.





Поэтому мы подготовили список советов, которые помогут Вам предотвратить порчу и потерю имущества.



Собака не самый надежный защитник Вашего имущества1. Не надейтесь на собаку



Ваша собака может помочь сдержать потенциальных грабителей только тем, что «предупредит» Вас лаем о том, что кто-то пытается проникнуть в ваш дом. И при этом, во-первых, собака может быть на привязи или в вольере, и не сможет как-то отпугнуть грабителей. Во-вторых, собаки часто спят по 12 часов в день и не всегда слышат грабителей. В-третьих, кусочек мяса поможет ворам выманить собаку со двора. А если в лакомстве будет снотворное, то лучший друг человека просто уснет.



2. Создайте иллюзию активности в доме



Используйте автономное освещение / автоматические датчики движения, как внутри, так и снаружи вашего дома. Благо в нашем digital мире уже большое количество таких устройств.



Шум и свет испугают любого грабителя, который пытается проникнуть в вашу собственность.



Система Умный дом - создайте иллюзию присутствияОставляйте свет в течение дня, когда вы уходите на работу, телевизор с включенной громкостью. Так Вы создаете иллюзию, что в доме кто-то находится.



Система Умный дом поможет Вам контролировать освещение и работу бытовой техники в то время, когда Вы на работе или в отпуске. Вы можете запрограммировать расписание для освещения в доме, сценарии управления бытовыми приборами (телевизор, музыкальные проигрыватели, кондиционер), открытие / закрытие штор, включение и выключение розеток и пр. Таким образом Вы снова таки создаете видимость присутствия дома.





3. Познакомьтесь со своими соседями



Хорошие отношения со своими соседями и Ваша общая заинтересованность в безопасности района – Вам в помощь. Часто именно соседи позвонят Вам или в полицию если заметят что-то подозрительное.



Объект под охраной и видеонаблюдением4. Предупреждающие знаки о наличии систем безопасности



Наклейки охранной системы на воротах и входных дверях, надписи на окнах дают понять ворам, что взлом Вашего доме будет не простым. Система сигнализации предусматривает немедленное оповещение хозяина и службы охраны (при постановке объекта на пульт охранной компании) при попытке вторжения в Вашу квартиру или дом. Есть и другие устройства безопасности, чтобы увидеть посторонних около Вашей двери - камеры видеонаблюдения, дверной видеозвонок, видеодомофон.



5. Безопасность всех дверей и окон



Все двери, окна, ставни и роллеты, двери гаража - любой способ, которым кто-то может проникнуть в дом, должны быть проверены, прежде чем вы отправляетесь на работу или в отпуск. Установка датчиков открытия, движения и разбития на дверях и окнах позволят Вам получать уведомления, если они вдруг будут открыты. Наличие смарт-замка на дверях может предоставить Вам больший контроль над тем, кому позволен доступ к Вашему дому.



6. Не забывайте про придомовую территорию



Еще один способ защитить Ваш частный дом и нижние этажи многоквартирных домов – ухоженная придомовая территория. У Вас всегда должна быть возможность видеть, кто приближается к Вашему дому в любое время дня и ночи. Сократите к минимуму возможность для взломщиков спрятаться где-нибудь в Вашем дворе и вокруг дома. Высокие заросли кустарников и деревьев – хорошая возможность незаметно следить за Вами и тем, что происходит в Вашем доме.

Убирайте ценные вещи со двора



7. Убирайте ценные вещи со двора частного дома



Важно обеспечить безопасность тому, что вы используете во дворе, потому что ворам легче украсть предметы, которые остались снаружи. Садовый инвентарь, газонокосилки, оборудование для гриля и прочую дворовую утварь не забудьте отнести в надежный гараж. Не оставляйте также снаружи велосипеды и мотоциклы. Еще очень важно - если Вы купили дорогую вещь, то не стоит «светить» это – разложите коробки и выкиньте их в мусорный бак; и, как бы банально ни звучало, закрывайте шторы, чтобы не было видно, что находится в Вашем доме. Помните про окна в гараже – это еще одна возможность проникновения в Ваше имущество.

Используйте сейфы (а лучше скрытые или встроенные) для хранения украшений, оружия и других ценных предметов.



Пустые почтовые ящики показывают, что хозяева дома8. Подготовьтесь, прежде чем уезжать в отпуск



Незащищенный дом – легкая цель для грабителей. Если Вы планируете уезжать в отпуск, предупредите об этом соседей (конечно же, если у Вас хорошие отношения) или знакомых. Попросите их, чтобы они «присматривали» за Вашим домом: обращали внимание на посторонних, доставали корреспонденцию из почтового ящика, протирали дверную ручку от пыли (да-да! за два дня она покрывается пылью и так воры могут определить, что Вас нет дома). Если у Вас частный дом, то также необходимо кому-то поливать уличные растения, косить газон и выполнять основные дела по дому для поддержания иллюзии активности в Вашем доме.



9. По возможности, получите консультацию специалистов



Проконсультируйтесь с сотрудниками охранных служб и/или полиции, чтобы определить «слабые места» Вашего дома, которые необходимо дополнительно обезопасить.



Итак, подведем итог:



- не выставляйте на показ ценные и дорогие вещи;

- оставляйте свой дом освещенным по графику и поддерживайте активность;

- покажите, что у Вас есть охранные системы безопасности;

- используйте видеонаблюдение для постоянного контроля Вашего дома.



Надеемся, что данная статья была полезной и поможет Вам защитить Ваше имущество. Gudzon Повідомлень: 1 З нами з: 18.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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