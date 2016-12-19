FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

Можливо вам важко розібратись в основних цілях, які вони переслідують, тому вам така памʼятка, щоб грамотно вибудовувати напрямки форуму, якщо він себе позиціонує українським.
1. Негативний інформаційний bias (negativity bias)
Людина навмисне або несвідомо вибирає й поширює лише негативні факти.
Це найбазовіша назва — фокусування на поганому, навіть коли повна картина ширша.
🔹 2. “Doomscrolling production” / генерація катастрофічного контенту
Якщо користувачі буквально постійно шукають і поширюють матеріали про невдачі, програші, «зраду».
Це не просто споживання — а створення потоку катастрофічного контенту для інших.
🔹 3. “Токсичний песимізм” (toxic pessimism)
Коли людина постійно демонструє переконання, що «все погано й буде ще гірше».
При цьому під соусом «чесності» вона фактично підживлює тривожність інших.
🔹 4. “Песимістичний селективний наратив” (selective pessimistic framing)
Вони селекційно обирають тільки негатив, а потім подають це як «баланс».
В реальності це не баланс, а спотворення структури інформації.
🔹 5. “Тривожна інфляція” (anxiety inflation)
Термін у психології медіа — коли хтось систематично збільшує рівень тривоги в аудиторії, навіть не усвідомлюючи цього.
🔹 6. “Негативний інфлюенсмент / негативне інфо-підсилення”
Коли люди свідомо чи несвідомо стають ретрансляторами всього поганого.
У професійних дослідженнях це називають negative amplification.
🔹 7. І якщо за цим ховається політичний мотив — це вже “information laundering / soft propaganda”
Коли негатив подається під виглядом «я просто чесний/реалістичний».
У науці це визначають як інформаційна маніпуляція через вибірковість.
⸻
🧠 Який вплив це має на пересічного читача?
1. Підвищення тривожності та відчуття загальної безнадії.
2. Спотворення реальної картини: здається, ніби погане відбувається постійно і тотально.
3. Емоційне виснаження, цинізм, апатія.
4. Десенсибілізація — люди починають менше реагувати на реальні проблеми.
5. Падіння довіри до всіх джерел, бо створюється відчуття, що «усюди обман».
Будь ласка, не давайте проросійським тролям паразитувати на цьому форумі