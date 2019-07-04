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Меркель заявила про
вихід із політики

Меркель заявила про вихід із політики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:38

Меркель заявила про вихід із політики

Пропонуємо до обговорення:
Канцлер Німеччини заявила, що по закінченню строку повноважень вона житиме "у здоров'ї".

Дивися повний текст Меркель заявила про вихід із політики.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:38

Что-то в мире геополитики происходит. Трамп Китаю простил прорехи, бабушка Лагард из МВФ сматывает удочки. Меркель тоже вот на покой собралась...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:54

Рановато, на Украине необходимо закончить войну, вернуть територии и навести порядок. Потом дать гражданство Украины и предложить должность в правительстве
bklochok
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:16

Так а Меркель к фантазиям вашим каким боком? :) Правильно, примерно тем же, как вас волнуют проблемы среднестатистического немца :)
Если простыми словами, то : проблемы индейцев шерифа не ип.ут.
Ну и шериф в этой сказке не вы. Это точно :)
dimo_0n
 
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