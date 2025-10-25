|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:46
akurt написав:
Ну мабуть це нормальна та традиційна ситуація.
Бідні стають біднішими, а багаті - багатшими.
Я другий день перебуваю в Анталії (маю тут квартиру).
1. Дивує кількість авто української реєстрації і всі величезні як піраміда Хеопса. Прямо хизуються українські біженці перед турками багатством та марними витратами.
Я останній рік мешкав у Франції, то відвик зовсім від авто української реєстрації: за рік бачив тільки один раз і то «маненьке».
2. У порівнянні із Францією життя дешевше, за виключенням цін на «червоне мʼясо» (така ж ціна як у Франції - орієнтир цін 15-18€ кіло) та алкоголя: дивують ціна на вино (від 12€ пляшка і вище) та пиво (майже 100 гривень пляшка).
У Франції я по 1,75€ вино не купую, але такі ціни і також є в діапазоні 3…5 € - я купую мінімум по 7€ і як правило прямо з виноробні).
А ось риба приємно дивує: у Франції Дорадо не дешевше 17€ кіло, а тут зараз взяв дві штуки 1,5 кіло по 5,5€ кіло.
Ну це все із серії, де ж воно жити в наш час краще.
Масштаб будівництва нових будинків в Анталіі реально дивує.
За рік з нуля поруч зі мною побудували велетенську державну лікарню (ще не здано, але вже будівля готова).
Реально вразила Набережна Анталії, всілякі там Монаки та Ніцци нервово курять обабіч: неймовірна краса, такі пальми чудові всі акуратно обрізані, чистота купа кафе на пляжі дуже пристойного вигляду.
За рік пляжі стали ширшими: мабуть під час січневих штормів накидало багато гальки.
Взяв авто в прокат від Sixt Opel Corsa automatic майже нова (23 000 км) за 20€ на добу.
В цілому враження дуже позитивне.
Є чутки що Ізраїль після Гази займеться Турцією, так що краще здихатись тої квартири поки ліра стабільна
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:54
2587715 написав: akurt написав:
Ну мабуть це нормальна та традиційна ситуація.
Бідні стають біднішими, а багаті - багатшими.
Я другий день перебуваю в Анталії (маю тут квартиру).
1. Дивує кількість авто української реєстрації і всі величезні як піраміда Хеопса. Прямо хизуються українські біженці перед турками багатством та марними витратами.
Я останній рік мешкав у Франції, то відвик зовсім від авто української реєстрації: за рік бачив тільки один раз і то «маненьке».
2. У порівнянні із Францією життя дешевше, за виключенням цін на «червоне мʼясо» (така ж ціна як у Франції - орієнтир цін 15-18€ кіло) та алкоголя: дивують ціна на вино (від 12€ пляшка і вище) та пиво (майже 100 гривень пляшка).
У Франції я по 1,75€ вино не купую, але такі ціни і також є в діапазоні 3…5 € - я купую мінімум по 7€ і як правило прямо з виноробні).
А ось риба приємно дивує: у Франції Дорадо не дешевше 17€ кіло, а тут зараз взяв дві штуки 1,5 кіло по 5,5€ кіло.
Ну це все із серії, де ж воно жити в наш час краще.
Масштаб будівництва нових будинків в Анталіі реально дивує.
За рік з нуля поруч зі мною побудували велетенську державну лікарню (ще не здано, але вже будівля готова).
Реально вразила Набережна Анталії, всілякі там Монаки та Ніцци нервово курять обабіч: неймовірна краса, такі пальми чудові всі акуратно обрізані, чистота купа кафе на пляжі дуже пристойного вигляду.
За рік пляжі стали ширшими: мабуть під час січневих штормів накидало багато гальки.
Взяв авто в прокат від Sixt Opel Corsa automatic майже нова (23 000 км) за 20€ на добу.
В цілому враження дуже позитивне.
Є чутки що Ізраїль після Гази займеться Турцією, так що краще здихатись тої квартири поки ліра стабільна
В сенсі займеться? В них навіть спільного кордону немає
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36825
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:17
Faceless написав:
В сенсі займеться? В них навіть спільного кордону немає
Так і з Іраном немає)
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:05
Турецька армія це зовсім не Газа))
Ізраїльська влада не дурачки.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16886
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:41
2587715 написав:
Є чутки що Ізраїль після Гази займеться Турцією, так що краще здихатись тої квартири поки ліра стабільна
Так і зроблю при першій можливості.
Вже як бути лОхом, то повним.
Цікавий факт на тему «здихатись»: власник сусідньої квартири (двері в двері) змінився.
Раніше 2 чи 3 роки мешкали орендарі. Познайомився з новою власницею.
Доволі цікаво: громадянка Білорусі. Десь мешкала недалеко від Чернігова через кордон.
Мешкала в Туреччині з 2016 року - вийшла заміж за турка - отримала громадянство та розлучилася з турком.
Виїхала в Білорусь - пожила трохи - не сподобалося - приїхала в Анталію - пожила у подруги та почала рахувати приблизно так, як багато разів розмірковували на цій гілці:
«Що краще: щомісяця приносити в дзьобику грошенята власнику, щоби він пив шампанське «Вдовиця Кліко» - чи ті самі гроші йдуть на власну квартиру?»
Ось вона вибрала друге та купила квартиру.
Я так зрозумів, що працює віддалено. Не питав я IT-ник вона чи ні.
Ось так. Це на тему «здихатись поки ліра стабільна».
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11408
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4048 раз.
- Подякували: 1510 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:29
akurt написав:
Виїхала в Білорусь - пожила трохи - не сподобалося - приїхала в Анталію
Є теорія, що ми візантійці, і що Туреччина - це наша історична земля - тому нам там так добре. І Київ побудований візантійцями до порогів, а не після - тому що ті хто його збудували прийшли знизу по течії. І всі наші історичні проблеми від того що ми живемо не на тій широті до якої пристосовані.
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:17
rjkz написав:
не нашел в разумные сроки работу, которую он готов делать, то он пойдет делать ту работу, которая есть
Может оказаться, что работа будет "испепелить до конца дня дюжину автоматических траков".
А вообще этот вопрос уже много где обсуждается: кому, собственно, будут раскладывать товары эти автоматические роботы и развозить автоматические траки, если ни у кого не будет денег что-то покупать? Самый интересный ответ, на мой взгляд, такой: заработать можно будет не трудом, а капиталом, но владельцы капитала люди тщеславные, и не удовлетворятся просто тем, что у них "всё есть", им нужны будут люди, у которых "почти ничего нет", чтобы ими командовать и возвышаться над ними. А значит, по-любому придётся как-то содержать армии безработных хотя бы на минимальном физиологическом уровне.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3454
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:53
BIGor написав: akurt написав:
В 2023 купив в кредит авто
марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки
Я би не сказав що це якесь досягнення, авто в Канадах/США в кредит продають навіть бомжам.
Перед окончанием шары с возвратом налога в 7500 баксов, посмотрел что там с теслой.
Для того, чтобы стать счастливым обладателем "красненькой машинки" и долга за обесценивающийся пассив, а еще плательщиком страховки, надо было заплатить всего 329 долларов и теслу привезли-бы прямо под дом.
Сейчас в новостях было, что Юбер платит бонус таксистам в 4 куе при переходе на электрокар.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17949
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8753 раз.
- Подякували: 5528 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Суб 25 жов, 2025 08:23
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Під час мого візиту в США серпні 2024 року я відвідував декілька університетів, до яких мав деякі - інколи тісні - стосунки. В одному з університетів навіть випадково попав на День відкритих дверей - та навіть прийняв участь у короткій розмові з абітурієнтами.
Сьогодні я згадав свою тезу - мабуть 5-ти річної давнини - гадаю, що це був рік 2020 або 2021 на цьому форумі, що варто продати бабушатник біля метро "Лісова" в Києві та витратити гроші на освіту дитини з подальшим працевлаштуванням в США.
Ніякий 2-к або 3-к бабушатник не вартий сам себе.
Не варто його залишати навіть для "вдалої" здачі в оренду.
Я тоді оцінював витрати дебет/кредит орієнтовно в 200 000 доларів.
Цю цифру я взяв не зовсім випадково: я проаналізував оголошення про продаж бабушатників та ціни на навчання в США у провідному університеті. Ось вийшов на цифру в 200 000 доларів.
При цьому я доводив цифрами та фактами, що вкладення в освіту в США має термін окупності не більше 2-х (двох) років. А вкладення в бабушатники не має терміну окупності. Хіба що на попоїсти.
Цифри тих років були такі:
- витрати на сплату університету в США, який в лідерах за рейтингом та після закінчення якого точно не залишишся без роботи: 36 000 доларів на рік, тобто всього 144 000 доларів США (на скільки я знаю, за такою ціною зараз продають 2-к квартири на Оболонській набережній в ЖК із словом "Парус" та ремонтом, якому 20 років з дизайном: "очами не дивитися, очам не плакати, серцю не боліти".
- витрати на утримання студента - діапазон досить широкий - все залежить від того, де та як він буде жити та харчуватися. Якщо в кампусі та з цілодобовим харчуванням в ресторанах/їдальнях на території університету - то це цифра орієнтовно в 11 000 доларів на навчальний щорічний час в 10 місяців - маємо 11000х4=44 000 доларів. Якщо не в кампусі, то треба розраховувати на 500 доларів на харчування та також суму (можливо і більшу) на оренду місця в будинку з іншими студентами.
...Тоді маєш більшу свободу але і витрати однаково будуть складати (500+500)х12х4=48 000 доларів.
- студент зобов’язаний мати досить не дешевий Поліс медичного страхування та мати гроші на інші витрати - в тому числі на проживання щорічно за межами кампуса не менше 2-х місяців. Ці витрати я оцінював загалом в суму, не меншу за 10 000 доларів.
Разом маємо якраз 200 000 доларів - продажна ціна бабушаткника біля метро "Лісова".
Я взяв таку адресу просто тому, що в такому бабушатнику вже декілька десятирічь мешкає мій товариш по школі та університету, який заради київської квартири оженився на особі жіночої статі, старшої за нього.... Правда, в додачу була і є теща, яка готувала та готує смачний Борщ.
Панове ріелтори з Києва підкажуть вам - мені не треба - за скільки в ці дні можна продати такий бабушатник, якому вже не менше 40 або 50 років, якщо на Оболонській набережній в пристойних ЖК двушка продається за 150-180 тис. доларів.
Але НЕ це саме цікаве.
Тепер можна подивитися на інфляцію долара та на зміну ціни квартир.
Я взяв та подивися, скільки зараз вартує навчання в ТОМУ ж університеті.
54 150 доларів США.
А було: 36 000.
36 000=54 150 - арифметичний парадокс.
Отаке.
То скільки ж зараз повинен коштувати бабушатник?
І чи не ДАРЕМНО зберігали таку коштовну - з панелей залізобетонних (НЕ з "гімна та палок"! - ні! ) - річ?
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11408
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4048 раз.
- Подякували: 1510 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
Додано: Суб 25 жов, 2025 13:45
2587715
В каком из штатов США "зарплати ростуть як на дріжжах"???
Среди каких специальностей "зарплати ростуть як на дріжжах"???
-
LEXX
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 11.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, Gastarbaiter
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|