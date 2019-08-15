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Как бы вы распорядились
дополнительными средствами?

Как бы вы распорядились дополнительными средствами?
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  #<12

Как бы вы распорядились дополнительными средствами?

Как бы вы распорядились дополнительными средствами? 2.5 5 21
1.Положил(а) бы на депозит
38%
8
2.Тратил(а) больше
14%
3
3.Путешествовал(а)
29%
6
4.Потратил(а) на учебу(курсы)
10%
2
5.Благотворительность
0
0
6.Свой вариант
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:42

Считаю, что одной из лучших инвестиций было нанять польского филилога с целью выучить язык за 3 месяца. Обошлось в 1200 евро за эти три месяца, занимались индивидуально три раза в неделю по 3 часа. Плюс 2 часа домашние задания. Потом уехал в Польшу) Именно язык помог там раскрутить компанию с нуля до хорошего оборота. Теперь вложенная сумма - недельный доход. Когда слышу как те, кто даже на пмж приехал, ужасно говорят на польском и жалуются что их не берут на хорошую работу - всем советую начать с языка, но мало кто послушал и продолжают жаловаться на жизнь)))
Astacus
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.08.19
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