Как бы вы распорядились дополнительными средствами?

Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:42
Считаю, что одной из лучших инвестиций было нанять польского филилога с целью выучить язык за 3 месяца. Обошлось в 1200 евро за эти три месяца, занимались индивидуально три раза в неделю по 3 часа. Плюс 2 часа домашние задания. Потом уехал в Польшу) Именно язык помог там раскрутить компанию с нуля до хорошего оборота. Теперь вложенная сумма - недельный доход. Когда слышу как те, кто даже на пмж приехал, ужасно говорят на польском и жалуются что их не берут на хорошую работу - всем советую начать с языка, но мало кто послушал и продолжают жаловаться на жизнь)))