Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Не знаю, дуже давно не був. Будеш там охоронцем працювати, розкажеш.
А поки повідомляй нам про всі акції в АТБ, бо ти будеш першим дізнаватись.
Тут он твій колега:
Надто тонко. Він не зрозумів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 кві, 2025 19:09
Не знаю, дуже давно не був. Будеш там охоронцем працювати, розкажеш.
А поки повідомляй нам про всі акції в АТБ, бо ти будеш першим дізнаватись.
Тут он твій колега:
Надто тонко. Він не зрозумів.
Додано: Вів 20 тра, 2025 10:57
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