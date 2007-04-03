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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 211212213214
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 19:09

  Успіх написав:А в Макдональдс ходять лише космонавти))


Не знаю, дуже давно не був. Будеш там охоронцем працювати, розкажеш.
А поки повідомляй нам про всі акції в АТБ, бо ти будеш першим дізнаватись.
Тут он твій колега:

Зображення

  Сибарит написав:
  Успіх написав:І то я просто сьогодні ще в атб не заходив :lol:

Я знаю, как на этом ещё 35 грн сэкономить 😎

Надто тонко. Він не зрозумів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 10:57

Зарплата не встигає за цінами! Які ПРОДУКТИ подорожчають ще більше
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