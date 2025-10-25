RSS
Україна увійшла до пʼятірки
країн з найбільшою кількістю...

Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю...
Пон 15 гру, 2025 04:25

Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю...

Пропонуємо до обговорення:
Україна посіла четверте місце у глобальному рейтингу держав за кількістю Bitcoin-резервів у 2025 році, обігнавши багато економічно розвинених країн.

Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю Bitcoin-резервів за 2025 рік
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100690
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
