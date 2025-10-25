|
|
Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю...
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 гру, 2025 04:25
Пропонуємо до обговорення:
Україна посіла четверте місце у глобальному рейтингу держав за кількістю Bitcoin-резервів у 2025 році, обігнавши багато економічно розвинених країн.
Дивися повний текст Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю Bitcoin-резервів за 2025 рік
