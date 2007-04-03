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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 211212213214
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 19:09

  Успіх написав:А в Макдональдс ходять лише космонавти))


Не знаю, дуже давно не був. Будеш там охоронцем працювати, розкажеш.
А поки повідомляй нам про всі акції в АТБ, бо ти будеш першим дізнаватись.
Тут он твій колега:

Зображення

  Сибарит написав:
  Успіх написав:І то я просто сьогодні ще в атб не заходив :lol:

Я знаю, как на этом ещё 35 грн сэкономить 😎

Надто тонко. Він не зрозумів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 10:57

Зарплата не встигає за цінами! Які ПРОДУКТИ подорожчають ще більше
Модератор
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:19

  Успіх написав:То що там - будемо їсти банани пА75грн, чи якблука пА75, або й 80грн?
Зображення

Тепер я точно знаю, що перемога - близенько!

Тільки от чия перемога? :wink:


Так беріть капусту вона дешевша, а яблука - торішні. Взагалі то не показник, кожного року щось таке буває з харчами.

Більше турбує ситуація з Сумами та потенційні наслідки.Гривню треба потрохи відпускати, гумова резинка вже дуже сильно розтягнулась.
profan
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  #<1 ... 211212213214
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