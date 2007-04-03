Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

yama написав:Ви - просили , атб - зробили, відкрили в 15 хв від мене . Тож хто там казав про сснікерс в АТБ за 40 грн ? https://ibb.co/5WFzz4RF Рахуйте по атб кажете було по 30 ? -47,7 ( зараз ) = 17,7грн . в магазині порід як на ціннику без знижки . Знижка то таке.
Ціни на продукти в Україні ростуть. І ніби нічого дивного, бо в країні війна, інфляція. Але ціни летять угору, подекуди на 200 відсотків. Чи буде продуктовий цінопад до кінця року та чого чекати восени - дізнаєтесь у цьому відео.
00:00 Дані Держстату. Ціни летять в космос. Які продукти дорожчають найбільше? 02:02 Чому ціни ростуть так швидко. Пояснення економіста 04:11 Стоп ціни! Чи вдасться приборкати продуктову інфляцію? 04:52 Як інфляція з'їдає нашу зарплату! Економіст пояснює, що робити новому уряду? 08:15 Як вижити? Думки українців про ціни на продукти 09:40 Дві тенденції у наших супермаркетах