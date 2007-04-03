Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

RSS
Нед 06 лип, 2025 23:59

  yama написав:Ви - просили , атб - зробили, відкрили в 15 хв від мене . Тож хто там казав про сснікерс в АТБ за 40 грн ? https://ibb.co/5WFzz4RF
Рахуйте по атб кажете було по 30 ? -47,7 ( зараз ) = 17,7грн .
в магазині порід як на ціннику без знижки . Знижка то таке.

індекс снікерса?
П'ят 18 лип, 2025 13:17


Ціни на продукти в Україні ростуть. І ніби нічого дивного, бо в країні війна, інфляція. Але ціни летять угору, подекуди на 200 відсотків. Чи буде продуктовий цінопад до кінця року та чого чекати восени - дізнаєтесь у цьому відео.

00:00 Дані Держстату. Ціни летять в космос. Які продукти дорожчають найбільше?
02:02 Чому ціни ростуть так швидко. Пояснення економіста
04:11 Стоп ціни! Чи вдасться приборкати продуктову інфляцію?
04:52 Як інфляція з'їдає нашу зарплату! Економіст пояснює, що робити новому уряду?
08:15 Як вижити? Думки українців про ціни на продукти
09:40 Дві тенденції у наших супермаркетах

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Чет 07 сер, 2025 11:59

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні
Нед 12 жов, 2025 10:23

Зображення

Питання 1:
Ніде в світі, а на щастя я бував вже багато де, подібної ціни не бачив . Ні в дьютіках, ні ще десь
Як це вдається в Україні? Акциз не платять?
2. А яка ж тоді відпускна ціна виробника??
