Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

yama написав:Ви - просили , атб - зробили, відкрили в 15 хв від мене . Тож хто там казав про сснікерс в АТБ за 40 грн ? https://ibb.co/5WFzz4RF Рахуйте по атб кажете було по 30 ? -47,7 ( зараз ) = 17,7грн . в магазині порід як на ціннику без знижки . Знижка то таке.
Ціни на продукти в Україні ростуть. І ніби нічого дивного, бо в країні війна, інфляція. Але ціни летять угору, подекуди на 200 відсотків. Чи буде продуктовий цінопад до кінця року та чого чекати восени - дізнаєтесь у цьому відео.
00:00 Дані Держстату. Ціни летять в космос. Які продукти дорожчають найбільше? 02:02 Чому ціни ростуть так швидко. Пояснення економіста 04:11 Стоп ціни! Чи вдасться приборкати продуктову інфляцію? 04:52 Як інфляція з'їдає нашу зарплату! Економіст пояснює, що робити новому уряду? 08:15 Як вижити? Думки українців про ціни на продукти 09:40 Дві тенденції у наших супермаркетах
Hotab написав:Питання 1: Ніде в світі, а на щастя я бував вже багато де, подібної ціни не бачив . Ні в дьютіках, ні ще десь Як це вдається в Україні? Акциз не платять? 2. А яка ж тоді відпускна ціна виробника??
У меня 2 версии: 1. Распродажа непроданного перед поступлением новой партии по длительному контракту или перед истечением срока годности. 2. Подделка.
Ром же это самогон простой из тростникового сахара? Кило сахара - это литр рома? Выдерживать в бочках из под ВдовыКличко годы ж не надо? Сусло как на виски делать точно не треба Электроэнергия и газ для выпаривания везде почти одинаково Почему литр водки не с опилок должен стоить дешевле рома(про разницу процессов в курсе, но литр спирта Экстра и Люкс не пижженого сколько стоит тоже в курсе)? Сейчас Гетьман/Козацька слеза и что то подобное питьевое 300 за литр.
барабашов написав:Ром же это самогон простой из тростникового сахара? Кило сахара - это литр рома? Выдерживать в бочках из под ВдовыКличко годы ж не надо?
Вообще-то ром выдерживается в дубовых бочках. Особенно ценным считается ром, выдержанный в бочках из-под хереса (не угадали только с маркой вина). Для получения темного рома, бочки предварительно обжигаются изнутри.
Естественно, это относится не к самым дешевым и массовым сортам, но хотя бы набросать в чан опилок и некоторое время подержать нужно. Вот цена и соответствует дешевым коньякам, произведенным по такой же технологии.