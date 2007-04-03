RSS
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 10:06

  Сибарит написав:
  барабашов написав:Ром же это самогон простой из тростникового сахара?
Кило сахара - это литр рома?
Выдерживать в бочках из под ВдовыКличко годы ж не надо?

Вообще-то ром выдерживается в дубовых бочках.
Особенно ценным считается ром, выдержанный в бочках из-под хереса (не угадали только с маркой вина).
Для получения темного рома, бочки предварительно обжигаются изнутри.

Естественно, это относится не к самым дешевым и массовым сортам, но хотя бы набросать в чан опилок и некоторое время подержать нужно. Вот цена и соответствует дешевым коньякам, произведенным по такой же технологии.

Сомневаюсь что на то количество чёрного Бакарди, что продаётся в мире, есть достаточное количество бочек, пропитанных хересом
Помню в том же Сильпо ещё при Кучме литр стоил долларов 20, на коктейль покупал его(бей-и-пей типа) в гости к друзьям когда ехал, Текила нормальная в дютике Стамбула намного дороже была(янтарного цвета, не Сауза самая белая).
Может заводской "юппи-коктейль" с ароматизаторами и не факт что из спирта с тростникового сахара(хотя в Ю.Америке он и недорогой, не доллар кило вроде даже)? Для стран третьего мира, где надо подешевше.
