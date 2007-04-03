Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

RSS
  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 10:06

  Сибарит написав:
  барабашов написав:Ром же это самогон простой из тростникового сахара?
Кило сахара - это литр рома?
Выдерживать в бочках из под ВдовыКличко годы ж не надо?

Вообще-то ром выдерживается в дубовых бочках.
Особенно ценным считается ром, выдержанный в бочках из-под хереса (не угадали только с маркой вина).
Для получения темного рома, бочки предварительно обжигаются изнутри.

Естественно, это относится не к самым дешевым и массовым сортам, но хотя бы набросать в чан опилок и некоторое время подержать нужно. Вот цена и соответствует дешевым коньякам, произведенным по такой же технологии.

Сомневаюсь что на то количество чёрного Бакарди, что продаётся в мире, есть достаточное количество бочек, пропитанных хересом
Помню в том же Сильпо ещё при Кучме литр стоил долларов 20, на коктейль покупал его(бей-и-пей типа) в гости к друзьям когда ехал, Текила нормальная в дютике Стамбула намного дороже была(янтарного цвета, не Сауза самая белая).
Может заводской "юппи-коктейль" с ароматизаторами и не факт что из спирта с тростникового сахара(хотя в Ю.Америке он и недорогой, не доллар кило вроде даже)? Для стран третьего мира, где надо подешевше.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:25


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:19

Посміхаємось і махаємо рукою!©))

  Успіх написав:
  Ірина_ написав:
Ціни на продукти в Україні ростуть. І ніби нічого дивного, бо в країні війна, інфляція. Але ціни летять угору, подекуди на 200 відсотків. Чи буде продуктовий цінопад до кінця року та чого чекати восени - дізнаєтесь у цьому відео.

00:00 Дані Держстату. Ціни летять в космос. Які продукти дорожчають найбільше?
02:02 Чому ціни ростуть так швидко. Пояснення економіста
04:11 Стоп ціни! Чи вдасться приборкати продуктову інфляцію?
04:52 Як інфляція з'їдає нашу зарплату! Економіст пояснює, що робити новому уряду?
08:15 Як вижити? Думки українців про ціни на продукти
09:40 Дві тенденції у наших супермаркетах

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини


Як я на валютній гілці ще НАВЕСНІ про це трубив/бив на сполох - то більшість форумчан лише хі-хікали, мовляв - та все ок, ціни нормальні! Треба просто більше заробляти))

Ну так от, шановні форумчани - заробляйте більше і зростання цін на 200% вам буде смішним! :lol:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© 😁




Шановні форумчани, все гуд!
Все нормально з цінами! Розслабтесь!😁

А те, що помідори вже знову пА100(а ще не так давно були по 30-40) - то це просто міраж! :lol: :mrgreen:
Зображення
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:
  Успіх написав:
  Ірина_ написав:
Ціни на продукти в Україні ростуть. І ніби нічого дивного, бо в країні війна, інфляція. Але ціни летять угору, подекуди на 200 відсотків. Чи буде продуктовий цінопад до кінця року та чого чекати восени - дізнаєтесь у цьому відео.

00:00 Дані Держстату. Ціни летять в космос. Які продукти дорожчають найбільше?
02:02 Чому ціни ростуть так швидко. Пояснення економіста
04:11 Стоп ціни! Чи вдасться приборкати продуктову інфляцію?
04:52 Як інфляція з'їдає нашу зарплату! Економіст пояснює, що робити новому уряду?
08:15 Як вижити? Думки українців про ціни на продукти
09:40 Дві тенденції у наших супермаркетах

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини


Як я на валютній гілці ще НАВЕСНІ про це трубив/бив на сполох - то більшість форумчан лише хі-хікали, мовляв - та все ок, ціни нормальні! Треба просто більше заробляти))

Ну так от, шановні форумчани - заробляйте більше і зростання цін на 200% вам буде смішним! :lol:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!




Шановні форумчани, все гуд!
Все нормально з цінами! Розслабтесь!

А те, що помідори вже знову пА100(а ще не так давно були по 30-40) - то це просто міраж! :lol: :mrgreen:
Зображення
А шо не так? Жовтень вже. І трохи більше 2$ за кг помідор.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:26

  Успіх написав:А те, що помідори вже знову пА100(а ще не так давно були по 30-40) - то це просто міраж! :lol:[/url]

Надо было учиться. Тогда заработок позволил бы не переживать о цене продуктов.

И да, дешёвые грунтовые помидоры уже кончились.
У помидоров век недолог (почти с)
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:33

"А в остальном, прєкрасная Маркіза - всьо хорошо, да хорошо!

  Faceless написав:І трохи більше 2$ за кг помідор
А я як написав?
Я так і написав "смішні ціни"! :lol:

Подумаєте, якісь банани, які теж поганенько зберігаються(як і помідори) - коштують 62грн!

Банани, напевно, в нас легше вирощувати в парниках))))
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 12:26

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  Сибарит написав:Надо было учиться. Тогда заработок позволил бы не переживать о цене продуктов.

Як Ви вважаєте доценти-професори вчилися, щоб отримати звання?
Середньомісячна зарплата викладача-стажиста у 2025 році становить 9 149 грн, асистента — 9 894 грн, викладача — 10 639 грн, старшого викладача — 11 384 грн. Доценти отримують 12 128 грн, професори — 12 909 грн, а завідувачі кафедр — на тому ж рівні, що й доценти. https://komersant.ua/start-30-tysiach-h ... iy-osviti/

Хіба що студіювання філософії допоможе не переживати.
