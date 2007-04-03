Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

барабашов написав:Ром же это самогон простой из тростникового сахара? Кило сахара - это литр рома? Выдерживать в бочках из под ВдовыКличко годы ж не надо?
Вообще-то ром выдерживается в дубовых бочках. Особенно ценным считается ром, выдержанный в бочках из-под хереса (не угадали только с маркой вина). Для получения темного рома, бочки предварительно обжигаются изнутри.
Естественно, это относится не к самым дешевым и массовым сортам, но хотя бы набросать в чан опилок и некоторое время подержать нужно. Вот цена и соответствует дешевым коньякам, произведенным по такой же технологии.
Сомневаюсь что на то количество чёрного Бакарди, что продаётся в мире, есть достаточное количество бочек, пропитанных хересом Помню в том же Сильпо ещё при Кучме литр стоил долларов 20, на коктейль покупал его(бей-и-пей типа) в гости к друзьям когда ехал, Текила нормальная в дютике Стамбула намного дороже была(янтарного цвета, не Сауза самая белая). Может заводской "юппи-коктейль" с ароматизаторами и не факт что из спирта с тростникового сахара(хотя в Ю.Америке он и недорогой, не доллар кило вроде даже)? Для стран третьего мира, где надо подешевше.
Ірина_ написав: Ціни на продукти в Україні ростуть. І ніби нічого дивного, бо в країні війна, інфляція. Але ціни летять угору, подекуди на 200 відсотків. Чи буде продуктовий цінопад до кінця року та чого чекати восени - дізнаєтесь у цьому відео.
00:00 Дані Держстату. Ціни летять в космос. Які продукти дорожчають найбільше? 02:02 Чому ціни ростуть так швидко. Пояснення економіста 04:11 Стоп ціни! Чи вдасться приборкати продуктову інфляцію? 04:52 Як інфляція з'їдає нашу зарплату! Економіст пояснює, що робити новому уряду? 08:15 Як вижити? Думки українців про ціни на продукти 09:40 Дві тенденції у наших супермаркетах
Сибарит написав:Надо было учиться. Тогда заработок позволил бы не переживать о цене продуктов.
Як Ви вважаєте доценти-професори вчилися, щоб отримати звання?
Середньомісячна зарплата викладача-стажиста у 2025 році становить 9 149 грн, асистента — 9 894 грн, викладача — 10 639 грн, старшого викладача — 11 384 грн. Доценти отримують 12 128 грн, професори — 12 909 грн, а завідувачі кафедр — на тому ж рівні, що й доценти. https://komersant.ua/start-30-tysiach-h ... iy-osviti/
Хіба що студіювання філософії допоможе не переживати.
Прохвесори завжди мали певні привілеї в тому, що - працювали одночасно в кількох установах - мали вдосталь "побічних" доходів - від грантів (якщо це накова робота) до всяких корупційних - рецензії, захисти і т п. Тому зазвичай професура на життя не скаржилася