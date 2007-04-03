RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 214215216217
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:47

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Українці дедалі більше економлять на їжі — дослідження
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5358
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 10:16

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки коштуватиме різдвяна вечеря у 2025 році
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6380
З нами з: 25.01.06
Подякував: 83 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:14

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Чи зростуть ціни на продукти борщового набору через морози — відповідь Мінекономіки
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5358
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 214215216217
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 12051, 12052, 12053
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
120525 263020626
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лют, 2026 14:00
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (713)
12.02.2026 16:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.