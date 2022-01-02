ВIВ НЕМА ФУНКЦІОНАЛУ ... як подачі заявок - хоч на встановлення , хоч на збільшення/зменшення....тільки при перщому оформленні через гарячу лінію / чи відділення )...але обіцяють зробити...колись...але то не точно ))
klug написав:Хотів зробити платіж за реквізитами, сканую через застосунок Альянса QR-код, а він перекидає до SSA У Вас там один зелений смузі на всіх чи що?
Я так понимаю, оно просто ссылку системе скармливает. У меня КредитДнепр (вот он действительно зеленее не бывает) открывается. Точно так же, как если по QR коду пойти универсальным сканером. В андроидных настройках можно накрутить что чем обрабатывается.
klug написав:Хотів зробити платіж за реквізитами, сканую через застосунок Альянса QR-код, а він перекидає до SSA У Вас там один зелений смузі на всіх чи що?
Я так понимаю, оно просто ссылку системе скармливает. У меня КредитДнепр (вот он действительно зеленее не бывает) открывается. Точно так же, как если по QR коду пойти универсальным сканером. В андроидных настройках можно накрутить что чем обрабатывается.
У того сканера у застосунку взагалі одне застосування. Який геній вирішив, що це хороша ідея не пробувати обробити дані з коду, а безумовно і без попередження викликати обробник на системному рівні?