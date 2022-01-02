RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:02

Re: Банк Альянс

Re: Банк Альянс

Incasso, на зараз усе працює стабільно, як годину-дві тому.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6400
З нами з: 08.03.18
Подякував: 588 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 09:54

Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 09:55

  ВIВ написав:Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?

В смысле? Перестали?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6643
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:36

  moveton написав:
  ВIВ написав:Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?

В смысле? Перестали?

На одном из аккаунтов 0, думаю не помешал бы.
Но в приложухе не найду как запросить.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:42

  ВIВ написав:
  moveton написав:
  ВIВ написав:Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?

В смысле? Перестали?

На одном из аккаунтов 0, думаю не помешал бы.
Но в приложухе не найду как запросить.

Наверное, через раздел контактов с поддержкой :) Мне сразу при вполне онлайн регистрации 50к насыпали. За большим не гонюсь.

Кстати, сайт тоже говорит: "Все, що потрібно — встановити застосунок і відкрити картку 'Стартова'"

А ещё на сайте написано, что увеличение КЛ - это дорога в один конец :D
Як відмовитися від кредитного ліміту?

На цей момент відсутня така можливість, але ми вже працюємо над процесом відмови та зменшення кредитного ліміту, який зовсім скоро буде доступний для користувачів.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6643
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:50

ВIВ НЕМА ФУНКЦІОНАЛУ ... як подачі заявок - хоч на встановлення , хоч на збільшення/зменшення....тільки при перщому оформленні через гарячу лінію / чи відділення )...але обіцяють зробити...колись...але то не точно )) :D
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7373
З нами з: 15.08.12
Подякував: 411 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:57

Хотів зробити платіж за реквізитами, сканую через застосунок Альянса QR-код, а він перекидає до SSA :shock: У Вас там один зелений смузі на всіх чи що?
klug
 
Повідомлень: 9029
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:27

  klug написав:Хотів зробити платіж за реквізитами, сканую через застосунок Альянса QR-код, а він перекидає до SSA :shock: У Вас там один зелений смузі на всіх чи що?

Я так понимаю, оно просто ссылку системе скармливает. У меня КредитДнепр (вот он действительно зеленее не бывает) открывается. Точно так же, как если по QR коду пойти универсальным сканером. В андроидных настройках можно накрутить что чем обрабатывается.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6643
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 00:09

  moveton написав:
  klug написав:Хотів зробити платіж за реквізитами, сканую через застосунок Альянса QR-код, а він перекидає до SSA :shock: У Вас там один зелений смузі на всіх чи що?

Я так понимаю, оно просто ссылку системе скармливает. У меня КредитДнепр (вот он действительно зеленее не бывает) открывается. Точно так же, как если по QR коду пойти универсальным сканером. В андроидных настройках можно накрутить что чем обрабатывается.

У того сканера у застосунку взагалі одне застосування. Який геній вирішив, що це хороша ідея не пробувати обробити дані з коду, а безумовно і без попередження викликати обробник на системному рівні? :roll:
klug
 
Повідомлень: 9029
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
 
1
4
