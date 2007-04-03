Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Я пив чудову каву у Львові в Вероніці( проста еспресо , створювалось враження що вона густа як вершки)..... , але на жаль , навіть там ,щоб випити ЧУДОВУ - треба зайти разів з десять і замовивши ТЕ САМЕ випити просто ХОРОШУ...ЛАД написав:Я в жизни пил замечательный кофе в 3 местах - в Ереване (в одном месте! Там варили на песке). второй раз в отеле в Каире и приближающийся по качеству на набережной в Судаке (там приезжала пара на лето, не помню, откуда).
Всё остальное... тоже кофе.
Старбакс тоже не вдохновил.
Звідси висновок
Ідеалу досягнути ВАЖКО .... але старатись НАБЛИЗИТИСЬ до ІДЕАЛУ потрібно постійно
Інше питання
Що таке ІДЕАЛ
Я МОЖУ зробити кращу каву від тієї що зараз продаю, але це потягне за собою суттєве підняття ціни, яке навіть на мій погляд погіршить співвідношення ціна/якість, хоча й підніме якість..
Я пішов шляхом відсікання клієнтів які люблять бурду, і відсікання естетів які готові платити по 50 грн за порцію в гарному стаканчику ( якість моєї вища ніж 70% тієї що пропонується в туристичнихз локаціях за 50+ грн і приблизно відповідає каві на мережевих заправках ОККО або ВОГ при тому що ціни там ще вищі) .. і отримав СВОГО ПОСТІЙНОГО КЛІЄНТА + задоволення від того що в мене найдешевша КАВА ( є дешевша бурда з чайника яким заливають кавовий порошок) і при цьому ПРИСТОЙНИЙ прибуток від її реалізації