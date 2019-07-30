Права на оренду всіх київських парковок будуть тепер продавати виключно через систему ProZorro.
Дивися повний текст Київські парковки почнуть продавати через ProZorro.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:07
Київські парковки почнуть продавати через ProZorro
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київські парковки почнуть продавати через ProZorro.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:07
Давно пора навести порядок. И наказать за схемы, сначала парковка, потом рынок, и высотка. Привлечь всех псевдопарковщиков и организаторов
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