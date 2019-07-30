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Київські парковки почнуть
продавати через ProZorro

Київські парковки почнуть продавати через ProZorro
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:07

Київські парковки почнуть продавати через ProZorro

Пропонуємо до обговорення:
Права на оренду всіх київських парковок будуть тепер продавати виключно через систему ProZorro.

Дивися повний текст Київські парковки почнуть продавати через ProZorro.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:07

Давно пора навести порядок. И наказать за схемы, сначала парковка, потом рынок, и высотка. Привлечь всех псевдопарковщиков и организаторов
bklochok
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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