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Прибутковість виробництва молока
в Україні зросла на третину

Прибутковість виробництва молока в Україні зросла на третину
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:41

Прибутковість виробництва молока в Україні зросла на третину

Пропонуємо до обговорення:
Прибутковість виробництва молока в Україні в липні 2019 року збільшилася на 33,6% в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

Дивися повний текст Прибутковість виробництва молока в Україні зросла на третину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:41

Напоминаю для тех кто прибыль считает. Лет десять назад молокозаводы жирнючее молоко у селян покупали по 3 грн за ЛИТР. Сейчас лето и молоко покупают у селян по 4 грн за ЛИТР. Зимой на гривну дороже.
Вопрос. Совесть есть? Это не яблоки нарвал и продал. Тут ишачить нужно.
А они прибыль считают на горбах селян. Люди за копейки ишачат чтобы кто то прибыли считал.

И еще вопрос. Узнает ли когда нибудь Зе, что у селян по 4 грн ЛИТР жирного молока, а в магазины перегон по 25 грн за 900 грамм?

Надеюсь я тут никого не оскорбил и все по правилам сайта.

Перегон - обезжиренное молоко, в совке сливали на прокормку свиньям. В развитом капитализме продают народу за дорого. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BA%D0%BE

Также в совковые времена сыворотку - отжим из творога, тоже сливали свиньям. Сейчас это продают как Айран и типа очень полезный продукт.
p_a_l
 
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