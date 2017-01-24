RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Личные данные при
открытии депозита

Личные данные при открытии депозита
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:05

Личные данные при открытии депозита

Всем добрый день.

Официально работаю за рубежом. Паспорт украинский.
Открывал недавно депозит, менеджер задал вопрос про место работы. Я недолго думая сказал, что работаю за рубежом. Он полушутя задал вопрос, плачу ли я налоги в Украине :shock: Ответил что нет, плачу все налоги там, где работаю. (Вроде ничего такого, но осадочек остался).

Думаю открыть еще депозит в другом банке. Что отвечать на вопрос про место работы? Так как подобных вопросов хочу избежать, что лучше ответить (назвать бывшего украинского работодателя - сказать, что не работаю - ??).

Буду благодарен за ответы по делу.
qay
 
Повідомлень: 10
З нами з: 07.07.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:21

Re: Личные данные при открытии депозита

qay написав:Всем добрый день.

Официально работаю за рубежом. Паспорт украинский.
Открывал недавно депозит, менеджер задал вопрос про место работы. Я недолго думая сказал, что работаю за рубежом. Он полушутя задал вопрос, плачу ли я налоги в Украине :shock: Ответил что нет, плачу все налоги там, где работаю. (Вроде ничего такого, но осадочек остался).

Думаю открыть еще депозит в другом банке. Что отвечать на вопрос про место работы? Так как подобных вопросов хочу избежать, что лучше ответить (назвать бывшего украинского работодателя - сказать, что не работаю - ??).

Буду благодарен за ответы по делу.


Вопрос достаточно формальный, и ни на что сам по себе не влияет. Если сумма депозита выше лимита финмониторинга, то вне зависимости от того, что вы ответили бы в этой анкете, с вас бы спросили документы касательно источника прохождения средств, и даже если вы в анкете указали бы что безработный, важны будут лишь реальные документы.
Ответственности за правильность данных с анкеты нет. Проверять её никто не будет. Так что можете указать старого работодателя, например (можно и что безработный указать, но могут пойти вопросы потом откуда средства, зачем эта морока)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25293
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5950 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Смысл открытия депозита в гривне? 1 ... 22, 23, 24
sinowi » Чет 21 гру, 2017 14:52
235 64293
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 21:28
greenozon
Как выбрать банк для депозита 1, 2
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 09:34
11 5862
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 11:39
Ірина_
Досрочное расторжение депозита 1, 2
vklad » Вів 24 січ, 2017 18:40
17 17963
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 14:39
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14329)
10.08.2019 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.