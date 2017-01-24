Личные данные при открытии депозита

Всем добрый день.
Официально работаю за рубежом. Паспорт украинский.
Открывал недавно депозит, менеджер задал вопрос про место работы. Я недолго думая сказал, что работаю за рубежом. Он полушутя задал вопрос, плачу ли я налоги в Украине Ответил что нет, плачу все налоги там, где работаю. (Вроде ничего такого, но осадочек остался).
Думаю открыть еще депозит в другом банке. Что отвечать на вопрос про место работы? Так как подобных вопросов хочу избежать, что лучше ответить (назвать бывшего украинского работодателя - сказать, что не работаю - ??).
Буду благодарен за ответы по делу.