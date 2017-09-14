RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки премій дадуть
військовим до Дня Незалежності

Скільки премій дадуть військовим до Дня Незалежності
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:54

Скільки премій дадуть військовим до Дня Незалежності

Пропонуємо до обговорення:
Розмір премії - 1-2 тис. гривень.

Дивися повний текст Скільки премій дадуть військовим до Дня Незалежності.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90446
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:54

От мені цікаво - скільки ржав полторак, після того, як озвучив розмір премії?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 08.08.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slonslon і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк Україна до Дня Незалежності дарує кешбек та...
R2 » Вів 20 сер, 2019 18:05
5 147
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 10:24
Rainbow
Скільки заробляють співробітники НБУ
R2 » Чет 15 сер, 2019 17:01
7 294
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 сер, 2019 18:36
coulthard
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 510, 511, 512
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5118 276659
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 сер, 2019 15:53
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74995)
21.08.2019 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.