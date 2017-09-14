Розмір премії - 1-2 тис. гривень.
Дивися повний текст Скільки премій дадуть військовим до Дня Незалежності.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 08:54
Скільки премій дадуть військовим до Дня Незалежності
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Дивися повний текст Скільки премій дадуть військовим до Дня Незалежності.
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:54
От мені цікаво - скільки ржав полторак, після того, як озвучив розмір премії?
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