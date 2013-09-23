Открываем обменку. Обзор франшизы 2019

Как работает франшиза?
Мы предлагаем Вам, открыть пункт обмена валют в своем городе.
Вы как Партнер (франчайзер) работаете на собственном капитале, то есть вкладываете собственные средства:
1. В оборудование точки (кассовый узел, РРО, сейф, охрана, видео наблюдение, орг. техника);
2. В оборотные средства для осуществления деятельности (по необходимости);
Компания возьмет на себя:
# Регистрацию отделения;
Прием сотрудников согласно КзОТ;
# Предоставит программное обеспечение;
# Обучение специфике работы;
# Ежемесячное бухгалтерское и юридическое сопровождение;
После открытия отделения - вы сможете предоставлять услуги по обмену валюты + осуществлять переводы переводы по Украине и заграницу.
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Для новых обменок - 249 $ в мес.
Для действующих обменок при переходе на обслуживание в CASHBOX - 199 $
* от 2-х и более отделений.
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0 800 300 565 бесплатно с любых номеров в Украине.
068 127 27 59 отдел франчайзинга.
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