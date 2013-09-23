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Открываем обменку.
Обзор франшизы 2019

Открываем обменку. Обзор франшизы 2019
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 23:03

Открываем обменку. Обзор франшизы 2019

Как работает франшиза?

Мы предлагаем Вам, открыть пункт ​обмена валют в своем городе.

Вы как Партнер (франчайзер) работаете на собственном капитале, то есть вкладываете собственные средства:

1. В оборудование точки (кассовый узел, РРО, сейф, охрана, видео наблюдение, орг. техника);

2. В оборотные средства для осуществления деятельности (по необходимости);

Компания возьмет на себя:

# Регистрацию отделения;
Прием сотрудников согласно КзОТ;

# Предоставит программное обеспечение;

# Обучение специфике работы;

# Ежемесячное бухгалтерское и юридическое сопровождение;

После открытия отделения - вы сможете предоставлять услуги по обмену валюты + осуществлять переводы переводы по Украине и заграницу.

-----------------------------------
Для новых обменок - 249 $ в мес.

Для действующих обменок при переходе на обслуживание в CASHBOX - 199 $
* от 2-х и более отделений.

----------------
0 800 300 565 бесплатно с любых номеров в Украине.

068 127 27 59 отдел франчайзинга.
----------------
Другие наши франшизы:
# Франшиза Ломбарда;
# Франшиза МФО ТМ "Деньги до зарплаты";
# Франшиза рассрочки для техноритейла;
# Франшиза Спринт-кредит для действующих ломбардов.
AlexSCRTX
 
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З нами з: 24.12.17
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