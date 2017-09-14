RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16159161601616116162
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 20:23

  _hunter написав:
  Water написав:
  _hunter написав:Странные факты - ненаблюдаемые...

Ким нєнаблюдаємиє,

Никем не наблюдаемые - хоть Красным Крестом хоть ООН :(
На всякий случай уточню - а то знаю я местную "ура-братию": даже Бучу - под ноль - не смогли.

Яка мета твоєї брехні?
Water
 
Повідомлень: 3687
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 20:40

  Water написав:
  _hunter написав:Никем не наблюдаемые - хоть Красным Крестом хоть ООН :(
На всякий случай уточню - а то знаю я местную "ура-братию": даже Бучу - под ноль - не смогли.

Яка мета твоєї брехні?

просто тролити. тролити та провокувати. тому - не звертати увагу, сенсу там нуль...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 гру, 2025 21:43, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11034
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 21:43

  Shaman написав:
  Water написав:
  _hunter написав:Никем не наблюдаемые - хоть Красным Крестом хоть ООН :(
На всякий случай уточню - а то знаю я местную "ура-братию": даже Бучу - под ноль - не смогли.

Яка мета твоєї брехні?

просто тролити. тролити та провокувати. тому - не звертати увагу, сенсу там нуль...

а ще скаржитися - абіжають маленького ху_нтера :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11034
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 21:52

"Тимчасово окупований Крим ввечері у суботу, 13 грудня, перебуває під комбінованою атакою. Сотні безпілотників та ракети летять до півострова, а у російських Z-пабліках справжня паніка, там бояться довгих "Нептунів" і тремтять заздалегідь. Ракети летять з боку Одеси, де ворог напередодні влаштував блекаут у місті. Тож, відповідь за обстріл міста не забарилася. Перші вибухи вже пролунали у низці міст півострова, починаючи від Феодосії та військового летовища "Кіровське" і аж до Севастополя. На російських окупантів чекає справжня, пекельна ніч.

Про комбіновану атаку на Крим повідомляють моніторингові канали та паблік "Кримський вітер". Окупанти добряче метушаться, адже у небо вже здійнялась військова авіація та працює недолуге російське ППО."

https://informator.ua/uk/raketi-poletili-na-krim-nadhodyat-povidomlennya-pro-kombinovanu-ataku-povitryanih-sil

Прочитал, и как-то аж проникся. Особенно понравилась фраза про "недолуге ППО".
Рекомендую на ночь читать такое, а не всякие телеграмм-каналы, которые только сеют зраду и ипсо.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Спочатку сам обирає сміттєсайти, а потім приходить нам розказати «ги-ги, диви що вони пишуть».
Мені таке не пишуть. :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 17323
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 02:41

Тут сегодня упоминали Купянск.
Анализируя успешное контрнаступление Сил обороны Украины под Купянском в эфире 5 канала, Машовец подчеркнул: «По сути, в центре Купянска остался неполный сводный батальон (ВС РФ — Ред.), и он уже окружен со всех сторон. Их полностью в реальности физически окружили».

«В настоящее время их около 200 человек, как сообщают СМИ, в центральной части. Они отошли от северной части. И тут в центральной части города еще занимают определенные участки местности. Я думаю, в ближайшее время они будут зачищены», — отметил обозреватель.

При этом аналитик не прогнозирует, что украинские защитники продолжат контрнаступление и существенно потеснят врага в этом районе.

«Не думаю. Противник продолжает иметь преимущество значительное в силах и средствах. Я думаю, что это локальная история.
Она оказывает влияние определенным образом на оперативно-тактическом уровне», — высказался эксперт

Успех ВСУ в Купянске притормозил наступление на Великий Бурлук
Об этом оперативно-тактическом влиянии Константин Машовец уже упоминал в своих обзорах, связывая события в Купянске с наступлением ВС РФ на двух других участках фронта на Харьковщине: в Волчанске и в направлении на Великий Бурлук.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/12/13/vsu-okruzhili-rossiyan-v-kupyanske-chto-budet-dalshe-mnenie-mashovtsa-video/
Аналогичную информацию опубликовал ISW - https://www.objectiv.tv/objectively/2025/12/13/isw-ukrainskaya-kontrataka-v-kupyanske-pokazyvaet-chto-putin-neprav-video/. Там подробнее.
Эта украинская контратака демонстрирует, что украинские силы по-прежнему способны обороняться и контратаковать против значительных российских наступательных действий, вопреки заявлениям президента России Владимира Путина о крахе украинских линий обороны. Продвижение украинских войск в Купянске и его окрестностях показывает, что украинские силы способны проводить успешные контратаки и добиваться тактически значимых успехов, особенно когда российские силы перегружены.
........Путин и высокопоставленные российские военные чиновники пытались представить линию фронта на Украине как находящуюся на грани краха, так что Украина и Запад должны уступить требованиям России, но эта украинская контратака в Купянске, наряду с упорным сопротивлением Украины вдоль остальной линии, показывает, что этот нарратив неверен.

Там же немного говорится об украинских мирных предложениях:
но детали этого контрпредложения остаются неясными. 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина представила Соединенным Штатам обновленную рамочную программу мирного соглашения, содержащую 20 ключевых пунктов, и ожидает ответа от США.
Далее немного подробнее. Желающие могут посмотреть.
При этом:
Россия продолжает настаивать на праве продолжать полномасштабные наступательные операции до тех пор, пока Россия не сможет завершить войну на своих условиях.
Кремль отклонил предложение Украины о создании демилитаризованной зоны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37993
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 03:18

Немного о дорогах и энергетике.
У нас в Харькове 12.12 побывало практически всё руководство Украины, начиная с президента.
премьер Юлия Свириденко сообщила, что также состоялось выездное заседание Кабмина в Харькове.

Правительство распределило 1,6 млрд грн дополнительной дотации за IV квартал 2025 года местным бюджетам. Также 1,8 млрд грн из резервного фонда выделили на содержание дорог в прифронтовых областях.

«1,46 млрд грн выделено для Агентства восстановления на дороги государственного значения в Харьковской, Николаевской и Одесской областях», — отметила Свириденко, подчеркнув, что ремонты проводят «по многочисленным обращениям от ВСУ».

Также выделили 665,4 млн грн на закупку топлива для девяти прифронтовых регионов.
«Этот ресурс обеспечит работу резервных источников питания для объектов жизнеобеспечения – больниц, школ, укрытий, водоканалов», — пояснила премьер-министр.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/12/13/v-harkove-proveli-vyzdnoe-zasedanie-kabmina-chto-reshali/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37993
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16159161601616116162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 168805
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 365290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1059455
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron