Анализируя успешное контрнаступление Сил обороны Украины под Купянском в эфире 5 канала, Машовец подчеркнул: «По сути, в центре Купянска остался неполный сводный батальон (ВС РФ — Ред.), и он уже окружен со всех сторон. Их полностью в реальности физически окружили».



«В настоящее время их около 200 человек, как сообщают СМИ, в центральной части. Они отошли от северной части. И тут в центральной части города еще занимают определенные участки местности. Я думаю, в ближайшее время они будут зачищены», — отметил обозреватель.



При этом аналитик не прогнозирует, что украинские защитники продолжат контрнаступление и существенно потеснят врага в этом районе.



«Не думаю. Противник продолжает иметь преимущество значительное в силах и средствах. Я думаю, что это локальная история.

Она оказывает влияние определенным образом на оперативно-тактическом уровне», — высказался эксперт



Успех ВСУ в Купянске притормозил наступление на Великий Бурлук

Об этом оперативно-тактическом влиянии Константин Машовец уже упоминал в своих обзорах, связывая события в Купянске с наступлением ВС РФ на двух других участках фронта на Харьковщине: в Волчанске и в направлении на Великий Бурлук.

