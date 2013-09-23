Открываем обменку. Обзор франшизы 2019

Додано: Вів 26 лис, 2019 14:25

Открываем пункт обмена валют по франшизе.



Пошаговое руководство. С чего начать?

Локация и выбор месторасположения. Прежде чем открыть пункт обмена валют и оформить все необходимые документы для работы, необходимо выбрать место будущего «обменника». Расположение пункта обмена валют является главным успехом в этом бизнесе.



В первую очередь рекомендуем обратить внимание на помещения расположенные при входных группах супермаркетов, торговых центров, универмагов, и т д. Это могут быть открытые места возле терминалов пополнения счетов, оптимальный вариант, это углы помещений - где возможно разместить кассовый узел на 2-3 кв.м.



\\ По вопросам открытия обменного пункта по франшизе в Украине обращайтесь по телефону: 068 127 27 59 Александр.



Основным критерием при поиске помещения под франшизу обмена валют является наличие рядом большого пешеходного трафика, а также так называемого "магнита" (например: рядом с магазином "Сильпо", "АТБ", "Метро", возле локального продуктового рынка и др.) Также, приветствуются наличие поблизости других финансовых учреждений, ломбардов, МФО, банков и страховых компаний.



Хороший вариант - угол помещения при внутреннем входе в супермаркет с окном выходящим на проходную часть. Также, оптимальными решениями будут варианты расположения когда в пункте обмена валют есть два клиентских окна, например: одно прямо на улицу,а второе - внутри помещения. В этом случае можно рассмотреть вариант круглосуточной работы отделения.



Совет: если рассматриваете МАФ то обратите внимание на наличие разрешительных документов у собственника.



- Входные группы при супермаркетах и крупных торговых центрах;

- Любые финансовые учреждения, ломбарды, МФО, банки, а также: сетевые магазины электроники, лотерейные залы, букмекерские конторы и тд.

- Торговые ряды МАФов и локальные продовольственные рынки.



Заключение договоров. Для регистрации пункта обмена валют требуется документально оформить пользование помещением под обмен валют: подойдет право владение помещением или заключение договора аренды / субаренды минимум на 1 год. Компания предоставляющая франшизу обмена валют предоставит Вам свой вариант договора аренды для заключения.



(!) Договор будет заключаться между арендодателем (собственником помещения) и компанией предоставляющей франшизу владеющей лицензией НБУ. Для заключения договора, арендодатель должен быть СПД на 3 группе налогообложения или юридическим лицом (ТОВ).



Защита помещения. К помещению, в котором будет открываться обменный пункт, существуют ряд требований и утвержденных нормативов. Если же для Вы решили открывать пункт обмена валют в сборной конструкции, то ее инженерно-технические параметры также должны соответствовать установленным стандартам.



(!) Мы предоставим Вам компании, которые занимаются изготовлением и установкой сертифицированных средств защиты и безопасности.



Подключение охраны. Чтобы открыть пункт обмена валют, необходимо заключить договор с охранной структурой. Четких требований к системе охраны нет, но мы рекомендуем устанавливать минимум такой пакет: 2 камеры (одна - на стол кассира, другая - на клиента), датчик на разрыв двери и сейфа, датчик движения, тревожная кнопка.

(!) Договор будет заключаться между службой охраны и компанией предоставляющей франшизу владеющей лицензией НБУ. Для заключения договора, арендодатель должен быть СПД на 3 группе налогообложения или юридическим лицом (ТОВ).



\\ По вопросам открытия обменного пункта по франшизе в Украине обращайтесь по телефону: 068 127 27 59 Александр.



Оборудование для работы. Для работы пункта обмена валют Вам понадобиться сейф не ниже 2-го класса сопротивления, компьютер (ПК или ноутбук), подключение к интернету, принтер (рекомендуем матричный, который дешевый в обслуживании), видеорегистратор (+ 2 камеры), аппарат для проверки подлинности купюр по нескольким признакам.



По желанию, можно укомплектовать пункт обмена валют другими дополнительными средствами для работы. Все выше указанное оборудование можно покупать новое, а можно купить Б/У, например в закрывающихся банках.



Персонал. Для работы в «обменнике», Вам понадобиться как минимум 2 человека-кассира. Требования к кассирам не установлены, но мы рекомендуем брать на работу кандидатов с опытом работы и высшим экономическим (бухгалтерским) образованием.



(!) Люди которых под ищет партнер для работы в пункте обмена валют будут официально трудоустроены на финансовую компанию предоставляющей франшизу.



Налоговые отчисления по двум сотрудникам составят около 4000 грн. в месяц.



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