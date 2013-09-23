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Открываем обменку.
Обзор франшизы 2019

Открываем обменку. Обзор франшизы 2019
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 23:03

Открываем обменку. Обзор франшизы 2019

Как работает франшиза?

Мы предлагаем Вам, открыть пункт ​обмена валют в своем городе.

Вы как Партнер (франчайзер) работаете на собственном капитале, то есть вкладываете собственные средства:

1. В оборудование точки (кассовый узел, РРО, сейф, охрана, видео наблюдение, орг. техника);

2. В оборотные средства для осуществления деятельности (по необходимости);

Компания возьмет на себя:

# Регистрацию отделения;
Прием сотрудников согласно КзОТ;

# Предоставит программное обеспечение;

# Обучение специфике работы;

# Ежемесячное бухгалтерское и юридическое сопровождение;

После открытия отделения - вы сможете предоставлять услуги по обмену валюты + осуществлять переводы переводы по Украине и заграницу.

-----------------------------------
Для новых обменок - 249 $ в мес.

Для действующих обменок при переходе на обслуживание в CASHBOX - 199 $
* от 2-х и более отделений.

----------------
0 800 300 565 бесплатно с любых номеров в Украине.

068 127 27 59 отдел франчайзинга.
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Другие наши франшизы:
# Франшиза Ломбарда;
# Франшиза МФО ТМ "Деньги до зарплаты";
# Франшиза рассрочки для техноритейла;
# Франшиза Спринт-кредит для действующих ломбардов.
AlexSCRTX
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 19:18

Re: Открываем обменку. Обзор франшизы 2019

  AlexSCRTX написав:Компания возьмет на себя:

Интересно, а вот это кто берет на себя:
https://hvylya.net/news/exclusive/v-kie ... larov.html

Всего лишь главный специалист. Но ведь 50К требовал не только для себя, вернее не столько для себя, как для ...???
Igneus
 
Повідомлень: 287
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:25

Открываем пункт обмена валют по франшизе.

Открываем пункт обмена валют по франшизе.

Пошаговое руководство. С чего начать?
Локация и выбор месторасположения. Прежде чем открыть пункт обмена валют и оформить все необходимые документы для работы, необходимо выбрать место будущего «обменника». Расположение пункта обмена валют является главным успехом в этом бизнесе.

В первую очередь рекомендуем обратить внимание на помещения расположенные при входных группах супермаркетов, торговых центров, универмагов, и т д. Это могут быть открытые места возле терминалов пополнения счетов, оптимальный вариант, это углы помещений - где возможно разместить кассовый узел на 2-3 кв.м.

\\ По вопросам открытия обменного пункта по франшизе в Украине обращайтесь по телефону: 068 127 27 59 Александр.

Основным критерием при поиске помещения под франшизу обмена валют является наличие рядом большого пешеходного трафика, а также так называемого "магнита" (например: рядом с магазином "Сильпо", "АТБ", "Метро", возле локального продуктового рынка и др.) Также, приветствуются наличие поблизости других финансовых учреждений, ломбардов, МФО, банков и страховых компаний.

Хороший вариант - угол помещения при внутреннем входе в супермаркет с окном выходящим на проходную часть. Также, оптимальными решениями будут варианты расположения когда в пункте обмена валют есть два клиентских окна, например: одно прямо на улицу,а второе - внутри помещения. В этом случае можно рассмотреть вариант круглосуточной работы отделения.

Совет: если рассматриваете МАФ то обратите внимание на наличие разрешительных документов у собственника.

- Входные группы при супермаркетах и крупных торговых центрах;
- Любые финансовые учреждения, ломбарды, МФО, банки, а также: сетевые магазины электроники, лотерейные залы, букмекерские конторы и тд.
- Торговые ряды МАФов и локальные продовольственные рынки.

Заключение договоров. Для регистрации пункта обмена валют требуется документально оформить пользование помещением под обмен валют: подойдет право владение помещением или заключение договора аренды / субаренды минимум на 1 год. Компания предоставляющая франшизу обмена валют предоставит Вам свой вариант договора аренды для заключения.

(!) Договор будет заключаться между арендодателем (собственником помещения) и компанией предоставляющей франшизу владеющей лицензией НБУ. Для заключения договора, арендодатель должен быть СПД на 3 группе налогообложения или юридическим лицом (ТОВ).

Защита помещения. К помещению, в котором будет открываться обменный пункт, существуют ряд требований и утвержденных нормативов. Если же для Вы решили открывать пункт обмена валют в сборной конструкции, то ее инженерно-технические параметры также должны соответствовать установленным стандартам.

(!) Мы предоставим Вам компании, которые занимаются изготовлением и установкой сертифицированных средств защиты и безопасности.

Подключение охраны. Чтобы открыть пункт обмена валют, необходимо заключить договор с охранной структурой. Четких требований к системе охраны нет, но мы рекомендуем устанавливать минимум такой пакет: 2 камеры (одна - на стол кассира, другая - на клиента), датчик на разрыв двери и сейфа, датчик движения, тревожная кнопка.
(!) Договор будет заключаться между службой охраны и компанией предоставляющей франшизу владеющей лицензией НБУ. Для заключения договора, арендодатель должен быть СПД на 3 группе налогообложения или юридическим лицом (ТОВ).

\\ По вопросам открытия обменного пункта по франшизе в Украине обращайтесь по телефону: 068 127 27 59 Александр.

Оборудование для работы. Для работы пункта обмена валют Вам понадобиться сейф не ниже 2-го класса сопротивления, компьютер (ПК или ноутбук), подключение к интернету, принтер (рекомендуем матричный, который дешевый в обслуживании), видеорегистратор (+ 2 камеры), аппарат для проверки подлинности купюр по нескольким признакам.

По желанию, можно укомплектовать пункт обмена валют другими дополнительными средствами для работы. Все выше указанное оборудование можно покупать новое, а можно купить Б/У, например в закрывающихся банках.

Персонал. Для работы в «обменнике», Вам понадобиться как минимум 2 человека-кассира. Требования к кассирам не установлены, но мы рекомендуем брать на работу кандидатов с опытом работы и высшим экономическим (бухгалтерским) образованием.

(!) Люди которых под ищет партнер для работы в пункте обмена валют будут официально трудоустроены на финансовую компанию предоставляющей франшизу.

Налоговые отчисления по двум сотрудникам составят около 4000 грн. в месяц.

Нужна помощь или консультация в открытии пункта обмена валют?
Звоните сейчас: 068 127 27 59 или 066 229 57 07 (Александр)
AlexSCRTX
 
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