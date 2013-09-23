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Обзор франшизы 2019 Открываем обменку. Обзор франшизы 2019 + Додати

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Додано: Сер 21 сер, 2019 23:03 Открываем обменку. Обзор франшизы 2019 Как работает франшиза?



Мы предлагаем Вам, открыть пункт ​обмена валют в своем городе.



Вы как Партнер (франчайзер) работаете на собственном капитале, то есть вкладываете собственные средства:



1. В оборудование точки (кассовый узел, РРО, сейф, охрана, видео наблюдение, орг. техника);



2. В оборотные средства для осуществления деятельности (по необходимости);



Компания возьмет на себя:



# Регистрацию отделения;

Прием сотрудников согласно КзОТ;



# Предоставит программное обеспечение;



# Обучение специфике работы;



# Ежемесячное бухгалтерское и юридическое сопровождение;



После открытия отделения - вы сможете предоставлять услуги по обмену валюты + осуществлять переводы переводы по Украине и заграницу.



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Для новых обменок - 249 $ в мес.



Для действующих обменок при переходе на обслуживание в CASHBOX - 199 $

* от 2-х и более отделений.



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0 800 300 565 бесплатно с любых номеров в Украине.



068 127 27 59 отдел франчайзинга.

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Другие наши франшизы:

# Франшиза Ломбарда;

# Франшиза МФО ТМ "Деньги до зарплаты";

# Франшиза рассрочки для техноритейла;

# Франшиза Спринт-кредит для действующих ломбардов. AlexSCRTX Повідомлень: 2 З нами з: 24.12.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 19:18 Re: Открываем обменку. Обзор франшизы 2019 AlexSCRTX написав: Компания возьмет на себя: Компания возьмет на себя:

Интересно, а вот это кто берет на себя:

https://hvylya.net/news/exclusive/v-kie ... larov.html



Всего лишь главный специалист. Но ведь 50К требовал не только для себя, вернее не столько для себя, как для ...??? Интересно, а вот это кто берет на себя:Всего лишь главный специалист. Но ведь 50К требовал не только для себя, вернее не столько для себя, как для ...??? Igneus Повідомлень: 1095 З нами з: 29.08.18 Подякував: 606 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 14:25 Открываем пункт обмена валют по франшизе. Открываем пункт обмена валют по франшизе.



Пошаговое руководство. С чего начать?

Локация и выбор месторасположения. Прежде чем открыть пункт обмена валют и оформить все необходимые документы для работы, необходимо выбрать место будущего «обменника». Расположение пункта обмена валют является главным успехом в этом бизнесе.



В первую очередь рекомендуем обратить внимание на помещения расположенные при входных группах супермаркетов, торговых центров, универмагов, и т д. Это могут быть открытые места возле терминалов пополнения счетов, оптимальный вариант, это углы помещений - где возможно разместить кассовый узел на 2-3 кв.м.



\\ По вопросам открытия обменного пункта по франшизе в Украине обращайтесь по телефону: 068 127 27 59 Александр.



Основным критерием при поиске помещения под франшизу обмена валют является наличие рядом большого пешеходного трафика, а также так называемого "магнита" (например: рядом с магазином "Сильпо", "АТБ", "Метро", возле локального продуктового рынка и др.) Также, приветствуются наличие поблизости других финансовых учреждений, ломбардов, МФО, банков и страховых компаний.



Хороший вариант - угол помещения при внутреннем входе в супермаркет с окном выходящим на проходную часть. Также, оптимальными решениями будут варианты расположения когда в пункте обмена валют есть два клиентских окна, например: одно прямо на улицу,а второе - внутри помещения. В этом случае можно рассмотреть вариант круглосуточной работы отделения.



Совет: если рассматриваете МАФ то обратите внимание на наличие разрешительных документов у собственника.



- Входные группы при супермаркетах и крупных торговых центрах;

- Любые финансовые учреждения, ломбарды, МФО, банки, а также: сетевые магазины электроники, лотерейные залы, букмекерские конторы и тд.

- Торговые ряды МАФов и локальные продовольственные рынки.



Заключение договоров. Для регистрации пункта обмена валют требуется документально оформить пользование помещением под обмен валют: подойдет право владение помещением или заключение договора аренды / субаренды минимум на 1 год. Компания предоставляющая франшизу обмена валют предоставит Вам свой вариант договора аренды для заключения.



(!) Договор будет заключаться между арендодателем (собственником помещения) и компанией предоставляющей франшизу владеющей лицензией НБУ. Для заключения договора, арендодатель должен быть СПД на 3 группе налогообложения или юридическим лицом (ТОВ).



Защита помещения. К помещению, в котором будет открываться обменный пункт, существуют ряд требований и утвержденных нормативов. Если же для Вы решили открывать пункт обмена валют в сборной конструкции, то ее инженерно-технические параметры также должны соответствовать установленным стандартам.



(!) Мы предоставим Вам компании, которые занимаются изготовлением и установкой сертифицированных средств защиты и безопасности.



Подключение охраны. Чтобы открыть пункт обмена валют, необходимо заключить договор с охранной структурой. Четких требований к системе охраны нет, но мы рекомендуем устанавливать минимум такой пакет: 2 камеры (одна - на стол кассира, другая - на клиента), датчик на разрыв двери и сейфа, датчик движения, тревожная кнопка.

(!) Договор будет заключаться между службой охраны и компанией предоставляющей франшизу владеющей лицензией НБУ. Для заключения договора, арендодатель должен быть СПД на 3 группе налогообложения или юридическим лицом (ТОВ).



\\ По вопросам открытия обменного пункта по франшизе в Украине обращайтесь по телефону: 068 127 27 59 Александр.



Оборудование для работы. Для работы пункта обмена валют Вам понадобиться сейф не ниже 2-го класса сопротивления, компьютер (ПК или ноутбук), подключение к интернету, принтер (рекомендуем матричный, который дешевый в обслуживании), видеорегистратор (+ 2 камеры), аппарат для проверки подлинности купюр по нескольким признакам.



По желанию, можно укомплектовать пункт обмена валют другими дополнительными средствами для работы. Все выше указанное оборудование можно покупать новое, а можно купить Б/У, например в закрывающихся банках.



Персонал. Для работы в «обменнике», Вам понадобиться как минимум 2 человека-кассира. Требования к кассирам не установлены, но мы рекомендуем брать на работу кандидатов с опытом работы и высшим экономическим (бухгалтерским) образованием.



(!) Люди которых под ищет партнер для работы в пункте обмена валют будут официально трудоустроены на финансовую компанию предоставляющей франшизу.



Налоговые отчисления по двум сотрудникам составят около 4000 грн. в месяц.



Нужна помощь или консультация в открытии пункта обмена валют?

Звоните сейчас: 068 127 27 59 или 066 229 57 07 (Александр) AlexSCRTX Повідомлень: 2 З нами з: 24.12.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 20:23 Спасибо полезная информация. Alison

Повідомлень: 6 З нами з: 17.02.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 сер, 2021 21:50 Франшиза обмін валют Франшиза обмен валют Франшиза обмін валют Франшиза обмен валют

Франшиза обмін валют

Бізнес план

Що таке франшиза про обмін валюти і як вона працює

Строк та Окупність бізнесу

Профіт або МАРЖА

Фінансовий оборот у різних населених пунктах

Окупність

Витрати одноразові

Витрати щомісячні

Схема роботи

Умови для старту

Вимоги до приміщення

Обладнання

Необхідні інвестиції та бюджет

Обладнання

Що собою являє франшиза ? Як працює франшиза обміну валют ? Та інші поширені запитання.

Наша компанія з 2010 року є одна з передових на ринку фінансових послуг, Ми надаємо ліцензію на діяльність з обмінну валют та ломбардної діяльності, а також повністю беремо на себе весь бухгалтерський і юридичний супровід.



За нашими партнерами залишається лише бажання розпочати працювати, усі інші зобов'язання ми беремо на себе.



А саме допомога в пошуку відповідого приміщення, його облаштуванні згідно до вимог НБУ, а також рекомендації по підбору персоналу.



​В рамках партнерської програми ми надаємо Вам:

сучасне програмне забезпечення

ліцензія на ведення валютних операцій.

ліцензія на позики під заставу золота, авто, нерухомості. Вартість партнерських послуг становить - від 180 $ США для обміну валют. І від 70 $ США для ломбардів. Інформація про співпрацю в інших регіонах надається за індивідуальним запитом.









Строки окупності

Профіт або МАРЖА

Робота обмінного пункту заключається у купівлі та продажу різного типу валют та їхнього обміну. Різниця між купівлею та продажем називається профітом або маржею. В залежності від населеного пункту середня маржа між купівлею і продажем валюти становить 30-50 коп., виходячи з цього при продажі 1000 дол США ваш дохід буде становити від 300 до 500 грн.



Профіт на оптовому курсі становить в середньому 5-10 коп. Усі данні з інтернет ресурсів де пропонується продаж валютних цінностей.



Фінансовий оборот у різних населених пунктах

У великих містах (Одеса, Київ, Дніпро, Харків, Львів) - в середньому від 12-18 тис. доларів на день. ( маржа зазвичай менша, оскільки існує велика конкурентність і складає 25-35 копійок)

В обласних центрах - в середньому 10 -15 тис. доларів на день. (Луцьк, Вінниця, Рівне) ( маржа в таких містах складає 50 копійок)

Периферійні міста з населенням до 150 тис. (Броди, Буськ, Радивилів) - в середньому $ 5-8 тис. на день. Але маржа досягає не в поодиноких випадках 1 грн)

Для того щоб правильно прорахувати дохідність ВАШОГО населеного пункту Вам необхідно оглянути пункти обміну валют що знаходяться по близькості та вияснити курсову різницю між покупкою та продажем валюти.



Для прикладу правильного розрахунку

Денний фінансовий оборот Вашого обмінного пункту склав 10 000 дол США , при цьому не важливо яка валюта куплялась або продавалась (купівля/продаж)

Середня маржа складала 55 коп.



10 000*0.55=5 550 грн.

Тобто за день Ви отримали дохід у сумі 5 550 грн



Окупність

Якщо візьмено до уваги цифри денного доходу у розмірі 5 500 грн



То за 1 місяць, 30 робочих днів Ви можете отримати дохід:



5 500 * 30 = 165 000 грн ( за один календарний міяць)



Витратна частина складає близько 30 000 грн ( за один календарний міяць)



Тобто чистий прибуток в цих ідеальних умовах буде складати 135 000 грн ( за один календарний місяць)



Але враховуючи що наш ринок не є ідеальним то реально за перший місяць можна отримати дохід



165 000 грн / 50% = 82 500



82 500 грн – 30 000 = 52 500



У такому випадку окупність вашого ПОВ буде складати від 3-5 місяців. При умові (0.55 профіт, Бюджет відкриття до 90 000 грн, середньомісячні витрати не більше 30 000 грн )



Витрати одноразові

№ Назва Ціна

1 огороджувальна конструкція 50 тис. ₴.

2 Сейф 6 тис. ₴.

3 комп`ютер 5 тис. ₴.

4 Машинка для підрахунку грошей 4 тис. ₴.

5 Машинка для перевірки грошей 4 тис. ₴.

6 Касовий пристрій 18 тис. ₴.

7 принтер 4 тис. ₴.

8 сигналізація 5 тис. ₴.

9 відеоспостереження 8 тис. ₴.

Витрати щомісячні

№ Назва Ціна

1 Зарплата 250 грн. / День / 7500 грн. / Міс.

2 податки 2000 Грн. (2 людини)

3 сигналізація 400 грн.

4 Оренда 4000 грн.

5 Обслуговування касового апарату кассового аппарата 240 грн.

6 Безпека 2000 грн.

7 додаткові 1000 грн.

Схема роботи

1. Скупляєте валюту та продаєте клієнтам що приходять до Вас



2. 1-2 місяць налагодження збуту клієнтської бази будуть складними, оскільки Ви можете більше скупляти валюти ніж продавати або навпаки. І тому у Наших клієнтів постійно виникає питання куди її збувати;;



3. Скуплену валюту продаєте оптовикам з меншим курсом дуже зручно на сайті Мінфін https://minfin.com.ua/ Ви можете там їх знайти.



4. Напрацьовуємо базу клієнтів і створюємо Вайбер, воцап, телеграм групу де Ви виставляєте курси і продаєте валюту з меншим курсом для них, це як варіант розгортування бізнес пропозиції.



5. Вирівнюєте базу клієнтів на купівлю і продаж відносно вашого регіону



6. Отримуєте задоволення та прибуток



Умови для старту

Жодних перших внесків



Щомісячна плата від 180 дол



Персонал: 1-2 людини. ( в залежності від графіку роботи)вимоги до персоналу



Приміщення (оренда, власність)



Початковий капітал від 10 000 дол



Вимоги до приміщень

нежитловий фонд.



житловий фонд



частина приміщення



вулична будка



відокремлена конструкція



Лише одна вимога не менше від 5 м. кв.м



Необхідне обладнання

детектор: інфрачервоний



детектор ультрафіолет



детектор магнітний



детектор збільшення валютних цінностей



камери відеонагляду



датчик на відкриття дверей



сигналізація на передсховище



сигналізація на сейф



аварійне живленняy



обємний датчик сигналізації



сейф паспорт та сертифікат на нього



конструкція та сертифікат на скло



сертифікат на конструкцію



сертифікат на двері (за наявності)



маркування дверей (за наявності)



сертифікат на лоток (за наявності)



маркування лотка (за наявності)



сертифікат на вікно (за наявності)



маркування лотка (за наявності)



кнопка тривоги



Необхідні інвестиції

1 Ргороджувальна конструкція 50 тис. ₴.

2 Сейф 6 тис. ₴.

3 Ккомп`ютер (б.в.) 5 тис. ₴.

4 Машинка для підрахунку грошей (б.в.) 4 тис. ₴.

5 Машинка для перевірки грошей (б.в.) 4 тис. ₴.

6 Принтер 4 тис. ₴.

7 Сигналізація 5 тис. ₴.

8 Аідеоспостереження 8 тис. ₴.

9 Оборотні кошти 250 тис. ₴.

Етапи відкриття пункту обміну валют:

1. Заповнюєте анкету на подачу в НАЦ банк​



2. Купуєте касовий апарат/флешку. Купуємо через фінансову компанію ( або режим безкасовий)



3. Касовий апарат передається на реєстрацію в податкову



4. Купуєте усю необхідну техніку та встановлюєте броню.​



5.Висилаєте сканкопію сертифікатів на вайбер/воцап/телеграм​

6. Підготовка та заповнення документів на працівників їх​ відправлять на пошту або на вайбер/воцап/телеграм Ксерокопії: Всі заповненні сторінки паспорта – 2 копі​ї



7. Заповнюються всі документи зі списку ​



8. Трудова книжка: якщо немає трудової, в пенсійному фонді виходить довідка форми ОК 5. По сумісництву необхідно завірені копії трудової за основним місцем роботи.​



9. Заповнюється ВЕСЬ пакет документів, який вислали на пошту. До документів докласти 2 фотографії. Після заповнення фотографуєте документи і відправляєте для перевірки в вайбер Після затвердження відправляєте за вказаною адресою оригінали Новою поштою​



10. Між орендодавцем заключаємо договір оренди з компанією Шаблон договору надаємо.​



11. Коли буде готовий Договір суборенди Вам необхідно буде звернутися в охоронну компанію і укласти договір охорони. Для цього знадобляться статутні документи від Фінкомпанії. Статутні документи я відправляємо на вказану Вами пошту або в вайбере. Охорона підписує договір з фінкомпанією, після чого оригінали відправляються в офіс компанії на підпис.​



12. Коли буде відомий номер відділення, Ви виготовляєте штамп.​​



13. Готовий договір охорони Ви за свій рахунок відправляєте в фінкомпанію. ​



14. Після того, коли все встановлено і готове для запуску відділення



тел )973080344 Олександр Франшиза обмін валютБізнес планЩо таке франшиза про обмін валюти і як вона працюєСтрок та Окупність бізнесуПрофіт або МАРЖАФінансовий оборот у різних населених пунктахОкупністьВитрати одноразовіВитрати щомісячніСхема роботиУмови для стартуВимоги до приміщенняОбладнанняНеобхідні інвестиції та бюджетОбладнанняЩо собою являє франшиза ? Як працює франшиза обміну валют ? Та інші поширені запитання.Наша компанія з 2010 року є одна з передових на ринку фінансових послуг, Ми надаємо ліцензію на діяльність з обмінну валют та ломбардної діяльності, а також повністю беремо на себе весь бухгалтерський і юридичний супровід.За нашими партнерами залишається лише бажання розпочати працювати, усі інші зобов'язання ми беремо на себе.А саме допомога в пошуку відповідого приміщення, його облаштуванні згідно до вимог НБУ, а також рекомендації по підбору персоналу.​В рамках партнерської програми ми надаємо Вам:сучасне програмне забезпеченняліцензія на ведення валютних операцій.ліцензія на позики під заставу золота, авто, нерухомості. Вартість партнерських послуг становить - від 180 $ США для обміну валют. І від 70 $ США для ломбардів. Інформація про співпрацю в інших регіонах надається за індивідуальним запитом.Строки окупностіПрофіт або МАРЖАРобота обмінного пункту заключається у купівлі та продажу різного типу валют та їхнього обміну. Різниця між купівлею та продажем називається профітом або маржею. В залежності від населеного пункту середня маржа між купівлею і продажем валюти становить 30-50 коп., виходячи з цього при продажі 1000 дол США ваш дохід буде становити від 300 до 500 грн.Профіт на оптовому курсі становить в середньому 5-10 коп. Усі данні з інтернет ресурсів де пропонується продаж валютних цінностей.Фінансовий оборот у різних населених пунктахУ великих містах (Одеса, Київ, Дніпро, Харків, Львів) - в середньому від 12-18 тис. доларів на день. ( маржа зазвичай менша, оскільки існує велика конкурентність і складає 25-35 копійок)В обласних центрах - в середньому 10 -15 тис. доларів на день. (Луцьк, Вінниця, Рівне) ( маржа в таких містах складає 50 копійок)Периферійні міста з населенням до 150 тис. (Броди, Буськ, Радивилів) - в середньому $ 5-8 тис. на день. Але маржа досягає не в поодиноких випадках 1 грн)Для того щоб правильно прорахувати дохідність ВАШОГО населеного пункту Вам необхідно оглянути пункти обміну валют що знаходяться по близькості та вияснити курсову різницю між покупкою та продажем валюти.Для прикладу правильного розрахункуДенний фінансовий оборот Вашого обмінного пункту склав 10 000 дол США , при цьому не важливо яка валюта куплялась або продавалась (купівля/продаж)Середня маржа складала 55 коп.10 000*0.55=5 550 грн.Тобто за день Ви отримали дохід у сумі 5 550 грнОкупністьЯкщо візьмено до уваги цифри денного доходу у розмірі 5 500 грнТо за 1 місяць, 30 робочих днів Ви можете отримати дохід:5 500 * 30 = 165 000 грн ( за один календарний міяць)Витратна частина складає близько 30 000 грн ( за один календарний міяць)Тобто чистий прибуток в цих ідеальних умовах буде складати 135 000 грн ( за один календарний місяць)Але враховуючи що наш ринок не є ідеальним то реально за перший місяць можна отримати дохід165 000 грн / 50% = 82 50082 500 грн – 30 000 = 52 500У такому випадку окупність вашого ПОВ буде складати від 3-5 місяців. При умові (0.55 профіт, Бюджет відкриття до 90 000 грн, середньомісячні витрати не більше 30 000 грн )Витрати одноразові№ Назва Ціна1 огороджувальна конструкція 50 тис. ₴.2 Сейф 6 тис. ₴.3 комп`ютер 5 тис. ₴.4 Машинка для підрахунку грошей 4 тис. ₴.5 Машинка для перевірки грошей 4 тис. ₴.6 Касовий пристрій 18 тис. ₴.7 принтер 4 тис. ₴.8 сигналізація 5 тис. ₴.9 відеоспостереження 8 тис. ₴.Витрати щомісячні№ Назва Ціна1 Зарплата 250 грн. / День / 7500 грн. / Міс.2 податки 2000 Грн. (2 людини)3 сигналізація 400 грн.4 Оренда 4000 грн.5 Обслуговування касового апарату кассового аппарата 240 грн.6 Безпека 2000 грн.7 додаткові 1000 грн.Схема роботи1. Скупляєте валюту та продаєте клієнтам що приходять до Вас2. 1-2 місяць налагодження збуту клієнтської бази будуть складними, оскільки Ви можете більше скупляти валюти ніж продавати або навпаки. І тому у Наших клієнтів постійно виникає питання куди її збувати;;3. Скуплену валюту продаєте оптовикам з меншим курсом дуже зручно на сайті МінфінВи можете там їх знайти.4. Напрацьовуємо базу клієнтів і створюємо Вайбер, воцап, телеграм групу де Ви виставляєте курси і продаєте валюту з меншим курсом для них, це як варіант розгортування бізнес пропозиції.5. Вирівнюєте базу клієнтів на купівлю і продаж відносно вашого регіону6. Отримуєте задоволення та прибутокУмови для стартуЖодних перших внесківЩомісячна плата від 180 долПерсонал: 1-2 людини. ( в залежності від графіку роботи)вимоги до персоналуПриміщення (оренда, власність)Початковий капітал від 10 000 долВимоги до приміщеньнежитловий фонд.житловий фондчастина приміщеннявулична будкавідокремлена конструкціяЛише одна вимога не менше від 5 м. кв.мНеобхідне обладнаннядетектор: інфрачервонийдетектор ультрафіолетдетектор магнітнийдетектор збільшення валютних цінностейкамери відеонаглядудатчик на відкриття дверейсигналізація на передсховищесигналізація на сейфаварійне живленняyобємний датчик сигналізаціїсейф паспорт та сертифікат на ньогоконструкція та сертифікат на склосертифікат на конструкціюсертифікат на двері (за наявності)маркування дверей (за наявності)сертифікат на лоток (за наявності)маркування лотка (за наявності)сертифікат на вікно (за наявності)маркування лотка (за наявності)кнопка тривогиНеобхідні інвестиції1 Ргороджувальна конструкція 50 тис. ₴.2 Сейф 6 тис. ₴.3 Ккомп`ютер (б.в.) 5 тис. ₴.4 Машинка для підрахунку грошей (б.в.) 4 тис. ₴.5 Машинка для перевірки грошей (б.в.) 4 тис. ₴.6 Принтер 4 тис. ₴.7 Сигналізація 5 тис. ₴.8 Аідеоспостереження 8 тис. ₴.9 Оборотні кошти 250 тис. ₴.Етапи відкриття пункту обміну валют:1. Заповнюєте анкету на подачу в НАЦ банк​2. Купуєте касовий апарат/флешку. Купуємо через фінансову компанію ( або режим безкасовий)3. Касовий апарат передається на реєстрацію в податкову4. Купуєте усю необхідну техніку та встановлюєте броню.​5.Висилаєте сканкопію сертифікатів на вайбер/воцап/телеграм​6. Підготовка та заповнення документів на працівників їх​ відправлять на пошту або на вайбер/воцап/телеграм Ксерокопії: Всі заповненні сторінки паспорта – 2 копі​ї7. Заповнюються всі документи зі списку ​8. Трудова книжка: якщо немає трудової, в пенсійному фонді виходить довідка форми ОК 5. По сумісництву необхідно завірені копії трудової за основним місцем роботи.​9. Заповнюється ВЕСЬ пакет документів, який вислали на пошту. До документів докласти 2 фотографії. Після заповнення фотографуєте документи і відправляєте для перевірки в вайбер Після затвердження відправляєте за вказаною адресою оригінали Новою поштою​10. Між орендодавцем заключаємо договір оренди з компанією Шаблон договору надаємо.​11. Коли буде готовий Договір суборенди Вам необхідно буде звернутися в охоронну компанію і укласти договір охорони. Для цього знадобляться статутні документи від Фінкомпанії. Статутні документи я відправляємо на вказану Вами пошту або в вайбере. Охорона підписує договір з фінкомпанією, після чого оригінали відправляються в офіс компанії на підпис.​12. Коли буде відомий номер відділення, Ви виготовляєте штамп.​​13. Готовий договір охорони Ви за свій рахунок відправляєте в фінкомпанію. ​14. Після того, коли все встановлено і готове для запуску відділеннятел )973080344 Олександр kononhk1983

Повідомлень: 2 З нами з: 26.08.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:42 Франшиза обмін валют 0973080344 kononhk1983

Повідомлень: 2 З нами з: 26.08.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Вів 17 вер, 2013 11:53 Anonymous » Вів 17 вер, 2013 11:53 4 3959

ТупУм Пон 23 вер, 2013 13:07