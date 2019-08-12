Про це йдеться на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Дивися повний текст Ухвалено новий стандарт автоцивілки.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:34
Ухвалено новий стандарт автоцивілки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ухвалено новий стандарт автоцивілки.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:34
Зачем специальный знак?
Разве электронный полис не привязан к государственному номерному знаку транспортного средства?
Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:19
Конечно же привязан, иначе ж полис не оформить
Эти бездельники из вчерашних дней чего то там себе сидят и придумывают, типа показывают свою полезность, работу работают
Правильно было бы задать вопрос: зачем вообще нужен бумажный полис, если в базе бьется страховка по номеру авто - онлайн? У дорожной полислужбы "дай" интернет отключили за неуплату и планшеты отобрали? Если уж им ума не хватает номер вбить в окошке, то вполне достаточно водителю qr код иметь со ссылкой на полис, а какая там бумажная форма у бланка вообще не важно.
Да у электронного полиса ее и так, по определению, не может быть.
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